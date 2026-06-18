Marcelo Tinelli repudió a la actriz y conductora Florencia Peña tras dar a conocer la noticia falsa de la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.
Impactante descargo de Marcelo Tinelli tras los dichos de Florencia Peña sobre Jorge Messi
La reacción de Marcelo Tinelli luego de las fake news sobre el padre de Lionel Messi. Todos los detalles
Desde Estados Unidos donde está cubriendo el Mundial de Fútbol 2026, Marcelo Tinelli expresó su indignación a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.
"Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicda de esa manera", arrancó el conductor sumándose a las críticas contra Luzu TV.
"Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia", siguió apoyando al capitán de la Selección con quien tiene muy buena relación.
El pedido de disculpas de Florencia Peña a la familia de Lionel Messi
A través de su cuenta de Instagram, Florencia Peña hizo su descargo y pidió disculpas a Lionel Messi y su familia.
"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.
En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".
Por su parte, la familia Messi también salió a aclarar la situación y confirmó que Jorge Messi permanece internado y evoluciona favorablemente, al tiempo que pidió responsabilidad para evitar la circulación de rumores sobre su estado de salud.