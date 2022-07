Tiempos revueltos: ¿Cómo ser equitativo en el reparto salarial con fondos esquivos a la Provincia?

►TE PUEDE INTERESAR: Para no ser pobre una familia de Mendoza necesita $100.000 por mes

El problema es que los salarios no aumentan al ritmo de los alimentos y de otros rubros. Según el INDEC hasta abril (último dato publicado), los salarios acumulaban una suba del 20,6% en este año con un avance del 31,9% de la Canasta Básica Alimentaria y un incremento del 29,3% de la CBT.

En mayo y junio con la tremenda crisis económica del país los precios de los productos de primera necesidad le ganaron claramente a los sueldos. Esto implica que la pobreza aumentará y el poder adquisitivo de los salarios será cada vez menor. Ya las consultoras privadas estiman que julio cerrará con una inflación de alrededor del 8 por ciento. Es una carrera perdida.

Anticipo de aumento y reapertura de paritarias

Paritaria con docentes.jpg El Gobierno adelantó las reuniones paritarias.

En este contexto a fines de junio el gobierno provincial, en medio de las medidas de fuerza que hicieron por esos días algunos gremios del Estado en reclamo de mejoras salariales, decidió por ”la compleja situación financiera del país y la alta inflación que acarrea la crisis económica nacional” (decía el comunicado oficial) anticipar el aumento del 5 por ciento previsto para noviembre a julio y adelantar el llamado de la convocatoria a paritarias para la última semana de julio. Ambas promesas se cumplieron pero no con final feliz.

Veamos. El viernes los estatales cobraron con ese incremento y comenzaron los encuentros paritarios. En medio hubo dos días de paro de los docentes del Estado y de escuelas privadas con alto nivel de acatamiento y una marcha masiva, que estiman en 25 mil personas como hacia varios años no se veía en Mendoza. Además la herramienta para impedir los paros como es el descuento del famoso ítem aula quedó licuada por la inflación y el pago de adicionales ya no impacta con tanta fuerza lo que reduce su peso en el salario de bolsillo. Como dijo Carina Sedano, la titular del SUTE, “ya no le tenemos miedo al ítem aula”, y lo que había sido un argumento de peso desde 2016 para no hacer huelgas ahora ya no resulta efectivo.

A nivel nacional, según datos del Ministerio de Educación de la Nación, Mendoza se encuentra por debajo del promedio nacional que es de $70.427 para un maestro de grado con jornada simple y con 10 años de antigüedad. El salario de los maestros de Mendoza está un 10 por ciento debajo de la media nacional, pero no es el más bajo del país.

Por el contrario, el Informe Indicativo del Salario Docente, que se realizó en marzo de este año ubica a Mendoza como la provincia que presentó mayor aumento trimestral del salario bruto a nivel nacional. Santiago del Estero es la provincia que menos paga ($58.960) y en Mendoza, para esa fecha, el salario bruto según el informe era de $75.934. Y destaca que entre marzo del 2021 y marzo del 2022 el sueldo docente tuvo un alza del 71 por ciento, lo que posicionó a Mendoza en el segundo lugar a nivel regional y cuarta a nivel nacional. Las demás provincias tuvieron en promedio un 60 por ciento de incremento de haberes.

La paritaria fracasó porque el gremio SUTE consideró insuficiente la oferta salarial, se levantó de la mesa y se fue, sin consultar la propuesta con sus afiliados. El Gobierno decidió otorgar los aumentos salariales a los docentes por decreto. Según la norma 1.293 publicada en el Boletín Oficial se trata de un incremento salarial promedio de 44 por ciento en los primeros siete meses de 2022 que beneficia a los ítems Asignación de Clase y Estado Docente.

La oferta hecha al gremio establecía un incremento de 12% en agosto, 6% en septiembre, 6% en octubre y otro 6% en noviembre. Además se dispuso un aumento sobre el estado docente de 25% en agosto, 7 % en octubre, 6% en octubre y 6% en noviembre.

Beatriz Martinez.jpg Beatriz Martínez, subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado.

En el programa Mediodía de Radio Nihuil, Beatriz Martínez, la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, explicó que la propuesta se tomó en base a que el acumulado de la inflación entre enero y junio alcanzó 36,2 por ciento según el INDEC y 38,2% según la DEIE.

El punto es que la inflación calculada para julio, como ya dijimos, rondaría el 8 por ciento, es decir que el acumulado podría ser de 46 por ciento. De ser así, los docentes seguirían perdiendo frente a la inflación.

“Lo que nos sorprende es que rechazaran algo que ellos nos venían pidiendo que incluía este porcentaje por encima de la inflación y la posibilidad de sentarnos nuevamente en mesa paritaria en unos 60 días y seguir viendo cómo evoluciona todo este contexto de la inestabilidad macroeconómica. No sé qué cálculos está haciendo la gente del SUTE, ellos tendrán sus simulaciones. Pero hay que ser muy sinceros; en este contexto de inestabilidad, de inflación, de desgobierno que hay a nivel nacional, en el Gobierno de la Provincia tenemos la responsabilidad de ofrecer algo que podamos cumplir a lo largo de todo el año y no caer en lo que pasó en el 2015 cuando un gobierno se fue sin poder pagar los sueldos “ dijo contundente la funcionaria.

Los dirigentes del SUTE adelantaron que volverán a foja cero. Se espera para esta semana definiciones en el plan de lucha, que podría incluir más días de paro.

Cortes de rutas y calles

ate-mendoza-protesta-paritarias-2022 (1).jpg Los cortes de ruta realizados por ATE causaron varios dolores de cabeza.

Para repasar la semana, a las medidas de los docentes y de los trabajadores de la salud se le sumaron varios días de cortes de rutas y calles por parte de los trabajadores afiliados a ATE, que además de generar bastante caos de tránsito y molestias a la población, dejaron bien en claro cuál es su reclamo: un incremento de emergencia de 40 mil pesos para todos los agentes del Estado y un aumento que sea de modo tal que ningún salario quede por debajo de la Canasta Básica Total de 99 mil pesos.

Algo bastante imposible si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene que arbitrar los recursos con equidad para todos los trabajadores (docentes, de la salud, administrativos, entre otros). Y los fondos que tiene en su mayoría vienen de la recaudación de impuestos que pagamos todos los ciudadanos.

“El lunes 1 nos reunimos con ATE, estamos trabajando en lo que nos han solicitado pero el Estado no va a comprometer un solo peso que no pueda pagar. Todos los pagos surgen del dinero de todos ustedes” (en relación a la población de Mendoza), anticipó Martínez.

De Paco Pérez hasta la actualidad

El 50 por ciento del gasto del Estado provincial se destina a sueldos. Por mes se gastan aproximadamente uno 14. 500 millones de pesos sólo en salarios de los trabajadores públicos.

Según datos del Informe Anual 2021 del IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea, Mendoza es una de las provincias con porcentaje más bajo de empleo público respecto de su población. Esto es el 7 por ciento. Pero también sus salarios son más bajos que en otras jurisdicciones.

El informe indica que el salario privado tuvo en el 2021, 6 por ciento menos de poder adquisitivo mientras que en el salario público fue del 24 por ciento.

Pero para conocer por qué los salarios de los empleados públicos se fueron quedando y algunos se convirtieron en haberes exiguos, le preguntamos al economista del IERAL, Jorge Day.

“En el 2013 la economía se estancó y los salarios privados dejaron de crecer. Sin embargo los salarios públicos siguieron creciendo a niveles no sostenibles. A a fines del 2015 hubo problemas en el pago de los salarios públicos. Entonces el ajuste que sufrió el salario público fue mayor que el privado. Después hubo que tomar deuda para ajustar gastos corrientes, pagar esos salarios atrasados y sobrevino el ajuste finalmente con menos empleados públicos. En el lapso de 4 años se bajó un 10 por ciento la planta de personal y además se fueron ajustando los salarios”.

Mendoza: la discriminada por la Nación

casa de gobierno.jpg El gobierno de Mendoza, claramente no ha sido beneficiado por la Nación.

Pero otro de los graves problemas, es que Mendoza no ha sido beneficiada por la Nación, por el contrario ha sido más bien discriminada.

Según datos del IERAL, Mendoza ha sido la segunda provincia con menos transferencias discrecionales en todo el 2021.

Tomando los datos del informe, si la Nación le hubiese enviado un monto similar al promedio nacional, le habrían ingresado a las arcas del estado provincial un 160 por ciento más del total que recauda por año por Sellos. La media de transferencias discrecionales fue de 10.440 millones de pesos el año pasado.

Mendoza recibió 3.953 millones de pesos, contra los 60.000 millones de pesos que obtuvo La Rioja o los 30.000 millones de La Pampa y ni hablar de las vecinas San Juan o San Luis

Pero en los primeros 6 mes del año los envíos discrecionales mantuvieron su elevada variabilidad entre jurisdicciones. A la cabeza se encuentra Tierra del Fuego, con un crecimiento del 115% real en los fondos recibidos desde Nación, por fuera de la Coparticipación Federal de Impuestos. También se destacan Santiago del Estero (33,3%) y Catamarca (31,5% )” dice el Informe de Coyuntura del IERAL, publicado el 21 de julio de 2022.

Y explica que “los envíos discrecionales en junio fueron muy heterogéneos: en un extremos se encuentra Tierra del Fuego, con un crecimiento real del orden del 260 por ciento, mientras que en Neuquén bajaron un 82 por ciento. Salvo Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Jujuy y Buenos aires, en el resto de las jurisdicciones cayeron las transferencias discrecionales recibidas en valores reales”

“Hay otras transferencias extras que son las discrecionales. Parece que la influencia política es importante: entonces si el presidente es de un partido perjudica a uno y beneficia a otros. Lamentablemente tampoco hemos tenido suerte en eso. En materia de transferencia de fondos lo lógico es que provincias que son más ricas den un poquito más de fondos a las que son más pobres. Eso es razonable. Lo que está mal es lo discrecional, eso debería reducirse al mínimo, solo debería ayudarse a alguna provincia cuando tiene una emergencia” explicó Jorge Day

Recordemos que el año pasado la provincia llevó su queja a la Nación por la discriminación en el envío de dinero durante la pandemia. Mendoza tendría que haber recibido 18.000 millones de pesos, a diferencia de lo que recibieron el resto de las jurisdicciones, sobre todo las justicialistas.

Es verdad que el proceso inflacionario, la presión impositiva, las decisiones económicas de un gobierno nacional errático hacen mella en cualquier caja provincial. Pero quizá, para no depender de unos fondos que seguirán siendo esquivos a Mendoza, al menos mientras los colores políticos de Nación y provincia no sean iguales, sea hora de modificar la matriz productiva y buscar otros recursos.

Como explicó Day, Neuquén va que vuela con Vaca Muerta y San Juan no para de crecer gracias a la minería.

Es hora de repensar cuál es el rumbo productivo de Mendoza para no esperar unos fondos que no llegarán o lo harán a cuenta gotas.

