Omar De Marchi retoma "la palabra" y dice que no es tiempo de medios tonos

De Marchi busca traducir al gran maestre de la Casa Rosada y dice: lo que pasa es que no estábamos acostumbrados como país a las "actitudes absolutamente francas" de un presidente, sino a "una ficción".

De allí que ahora se le diga "soretes", "basura" o "ratas" a los legisladores o a los gobernadores, así, en seco, sin que haya matices y que todos los involucrados vayan a parar al mismo saco. El Presidente lo dice así: "Yo parto del supuesto que los legisladores son una mierda y que la gente los desprecia". Más fresco no se consigue.

Aquel Omar

Hace un año, De Marchi, que por entonces era referente del PRO en Mendoza, preparaba el terreno para dejar de ser un socio de Cambia Mendoza. Y ventilaba sus propósitos con unos conceptos bien distintos.

Para reforzar su idea de que Alfredo Cornejo era un líder con rasgos autoritarios, De Marchi decía en marzo de 2023: "yo prefiero liderazgos constructivos, transformadores, positivos, que sumen y no que dividan, que no nos pongan a los mendocinos en un solo camino. Hoy hay veinte caminos distintos".

"No se puede romper a todo el resto para reinar", advertía por entonces De Marchi con respecto a Cornejo. Y agregaba: "Te quedás sin interlocutores cuando querés avanzar con medidas de fondo". Para el lujanino, Cornejo se manejaba con "picardías de tiro corto que terminaban afectando el equilibrio institucional de la Provincia".

Más allá de estas contradicciones (¿quién no cayó en ellas alguna vez en materia política?) lo cierto es que la irrupción de Milei en la escena nacional ha puesto a todos a parir.

Sin ir más lejos el gobernador Cornejo ha debido poner en pausa y repensar buena parte de su discurso a raíz de varias decisiones económicas y políticas adoptadas por el Presidente contra los gobernadores "traidores", como la eliminación de los subsidios al transporte público, la supresión de los aportes del Tesoro nacional o la cancelación de los fondos para pagar el "incentivo docente" de los docentes.

Cornejo y todos los mandatarios que acompañaban o por lo menos simpatizaban con algunas de las ideas liberales de Milei afrontan serias dificultades para ponerse a tono con un discurso "anarcocapitalista" que no facilita el debate y que genera ideas peligrosas como que la búsqueda del consenso es una capitulación a favor de la "basura socialdemócrata".

Javier Milei y Omar De Marchi.jpg Javier Milei y Omar de Marchi.

¿Y La Unión?

La reaparición de Omar de Marchi tras dos meses sin contacto con la prensa, algo increíble en un político con tanta empatía por la comunicación, se registró en el canal de noticias A24, y en Mendoza ha generado interés por saber qué hará con La Unión Mendocina el partido mendocinista que creó en 2023 para hacer frente a la candidatura a gobernador de Cornejo.

Poco y nada se sabe del devenir actual de esa agrupación política, que salió segunda en las elecciones provinciales 2023, por encima del peronismo, y que si bien debería ser la principal oposición al cornejismo por el número de votos obtenidos, aún no lo es por la inacción en que ha caído esa fuerza.

Si bien pareciera que La Unión Mendocina (LAUM) está en un freezer, se ha sabido que hay calentura y mar de fondo en ese ámbito. Los peronistas que se subieron al barco han desaparecido de escena alarmados por la posibilidad de quedar pegados a Milei. Y los territorialistas pro-Massa sienten que están en Pampa y la Vía.

Los que llegaron a LAUM a través del ex radical Daniel Orozco y de su mujer -la legisladora Janina Ortiz- no quieren ni sentir nombrar a esa pareja tan devaluada. Y los "mendocinistas" de diversos pelaje creen que este nuevo De Marchi libertario es muy distinto al que los convocó el año pasado para defender los intereses provinciales y no los de la Escuela Austríaca de Economía.

