Lourdes Arrieta llora sobre la Ficha Limpia derramada y Milei prefiere presupuesto de la casta

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno de Javier Milei dijo que Ficha Limpia "no debe tomarse como una proscripción"

Javier Milei en la entrega de sables.jpg Javier Milei.

Ficha no tan Limpia

Igual vamos a empezar por otro lado, el jueves pasó algo extraordinario: el gobierno tomó nota de que la “Ficha Limpia” tal como está escrita podría ser un certificado de defunción para su propio armado o como dicen algunos “pegarse un tiro en el pie”.

La diputada mendocina Lourdes Arrieta se ausentó y más tarde tiró unos agudos estridentes en medio del llanto a los gritos durante su alocución, lo que no permitió darle importancia a lo que decía. No se alcanza a comprender del todo cuál es la estrategia o el rédito que buscaría la legisladora poniéndose en víctima y montando escenas de culebrones mexicanos en plena casa de las leyes del país en donde siempre –en clave evangelista— aprovecha para mencionar a “Cristo”. El costo de los no casta.

El proyecto que quiso debatirse mediante dictamen de mayoría pero que con el último intento frustrado perdió estado parlamentario en Diputados, muy militado por los integrantes del PRO –veremos más adelante porqué el interés de ellos— plantea la inhabilitación de los candidatos “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior”.

Dispone lisa y llanamente la total discrecionalidad del Poder Judicial para la habilitación o inhabilitación de candidatos algo que como ya desmenuzamos en otras notas es un riesgo que no puede asumirse livianamente porque candidatearse en democracia es un derecho humano consagrado en el artículo 25 del pacto internacional de derechos civiles y políticos al que Argentina suscribe.

Esa disposición pretendida por “Ficha Limpia” sería violatoria de otro principio humano básico como es la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que incluye –claramente— que una condena deba estar “firme” para que esa presunción quede derribada.

En Brasil, con una norma parecida, Luiz Inacio Lula Da Silva quedó inhabilitado para ser candidato en la elección que entronizó a Jair Bolsonaro. Años después la Corte brasileña, en su sentencia definitiva, dijo que todo lo que se había ventilado en ese juicio que terminó por proscribir a Lula, estaba mal hecho. O sea, si se hubiese esperado la sentencia firme, Lula hubiera sido candidato y la historia sería distinta. Quizás.

Se cayó la sesión por Ficha Limpia.jpg La caída sesión de Ficha Limpia.

A los números

No hay que ser matemático para darse cuenta de que con los diputados propios y aliados de La Libertad Avanza había quórum y sin los diputados de La Libertad Avanza no hubo quórum. También se llegaba al quórum con la presencia de todos quienes en el mesozoico fueron Cambiemos.

Luego del fracaso, todos los focos de las especulaciones se orientaron a la cantidad inestimable de cosas que negocia el gobierno con el peronismo como el mismísimo presupuesto que Milei preferiría dejar caer para tener manejo irrestricto de las partidas en todas las áreas: más o menos como sacarse el gordo de navidad y de año nuevo juntos. También partidas de guita para las provincias e integrantes de la Corte, forman parte del toma y daca de la actual “casta”.

¿Qué cambió entre la semana pasada que juntaron 128 y quedaron a un diputado del quórum de 129 y esta semana en la que sólo juntaron 116 quedando a 13 del número bingo?

Bella Patagonia

Se ventiló bastante menos que otras cosas menos graves pero no debería haber sido joda (nos lo tendríamos que haber tomado más en serio los argentinos) el viaje que hicieron un puñado de altos funcionarios judiciales federales con despacho en los tribunales porteños de Comodoro Py con acceso a las causas más sensibles del poder, en el avión de un empresario y a parar a una famosa casa del exclusivo Lago Escondido.

No fue ficción, la acción quedó totalmente probada y tipificaba como para iniciar un proceso en contra de los magistrados pero todo fue frenado en el mismísimo Comodoro Py adonde los involucrados lograron llevar la causa nacida en la Justicia Federal de Río Negro. ¡Qué fácil es la vida así!

Muchos de esos funcionarios tienen entrada directa a la quinta que habite Mauricio Macri sea donde sea para jugar pádel o un picadito del fútbol. La posición que esos jueces ostentan, basta y sobra para proscribir a un dirigente. No pareciera estar viviendo su mejor momento el Poder Judicial como para que todos dependamos tan irrestrictamente de ellos en nuestros derechos humanos y electorales.

La sentencia firme debería ser innegociable. Ergo, si se contemplase la sentencia firme, la Ficha Limpia tendría otro color y otra intención. No puede dejar de observarse a esa norma deseada por algunos que adulan a esos jueces sin comprender que también ellos estarían disparándose al pie. Huele o se insinúa como un señalador disciplinario pensado para elegir a dedo la dirigencia política y acostar al que no gusta.

►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta, incómoda en TV: emuló a Karina Jelinek y respondió "lo dejo a tu criterio"

Trajes a medida de Cristina

No hay día que no haya una noticia de Cristina Fernández, la ex presidenta o ex vicepresidenta –dependiendo de cuanto te interese bajarle el precio— debe ser la única dirigente del país que sale gratis en todos lados con presencia en medios tradicionales y redes sociales a niveles que cualquier mortal que se dedique a la política desearía, y sin poner un solo mango. Y como decía un profesor mío de la universidad: “No importa si bien o mal, lo importante es que hablen”.

Cristina Kirchner1.jpg Cristina Fernández.

Todos los posperonismos antiperonistas se hicieron a la tarea de destruir al peronismo: en 1955, en 1976, en 1999, en 2015 y ahora. Si uno mira la historia, el peronismo ha salido fortalecido de esos ataques.

Es una paradoja política porque ha sucumbido cada intento que se ha hecho por destruirlo: no es muy difícil argumentarlo, solo hay q mirar el archivo electoral que siempre volvió a ver al peronismo encumbrado y votado por millones.

Luego del ’55 y tras una larga proscripción, en el ’73 volvió con el propio Juan Perón y como preludio Héctor Cámpora. En 1983, la impericia de sus dirigentes dejó al PJ sin esa elección en la que cayó frente a Raúl Alfonsín con apoyo de muchos peronistas. Pero después volvió en el ’89 y moró en el poder durante 10 años.

Pasado, presente y futuro

La caída de Fernando De la Rúa representó en los hechos la vuelta del peronismo al poder primero con Eduardo Duhalde y después con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y bue, el 2019 está demasiado cerca como para que les cuente lo que pasó con la vuelta de Alberto Fernández y el PJ al poder.

Los dictadores del ’55 prohibieron nombrar “Perón”. La dictadura del ’76 puso en marcha un plan de desaparición y exterminio de dirigentes políticos, la mayoría vinculados al peronismo.

De la Rúa vendió el avión presidencial y la Ferrari que significaban peronismo. Macri persiguió todo lo que pudo al matrimonio Kirchner-Fernández, hasta mandó retroexcavadoras a buscar dólares enterrados en el Sur que nunca aparecieron y ahora Milei ya lleva 3 cambios de nombres, dos sacadas de bustos, la quita de la jubilación, el meme del féretro con Cristina adentro y promete más.

La cuestión identitaria del peronismo es lo que atrae a sus seguidores y lo que repele a sus detractores. Tiene una capacidad de identificación que lo distingue del resto de los partidos argentinos. ¿Eso jode?