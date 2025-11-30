Lo que el muro de la UNCuyo nos dejó: un kilómetro de grafitis

muro uncuyo En la larga pintada predominan estas apelotonadas, enormes y chillonas letras, también llamadas "tags" o firmas, con las que se busca implantar "marca" o fijar territorio. Foto: gentileza Manuel De Paz

Parecería que quisieron hacer algo "manu militari", y que así salió. Recordemos que la ejecución del paredón estuvo frenada durante varias semanas porque la Municipalidad de Mendoza detectó que la UNCuyo no había presentado la documentación para que ese proyecto viera la luz verde. La obra había avanzado en calidad de clandestina.

Embed - Muro pintado de la UNCuyo

Aquel "parate" temporario del muro permitió que se rediseñara la última parte del paredón, que es la que da sobre la avenida Champagnat. Allí dejó de ser un muro ciego y se incluyó una innovación mucho más sensata con tramos de enrejado y otros de cemento, lo cual permitió airear el sector y no "encarcelar" la visión del campus universitario.

muro uncuyo Muy pocas imágenes resaltan en el conjunto de grafitis. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La frutilla de una torta poco vistosa

Tras un año de idas y vueltas (y de errores de concepto que no siempre fueron bien resueltos) llegamos ahora a esta kilométrica pintada que intenta ser la frutilla de una torta que no resultó ni muy vistosa ni muy sabrosa.

La larguísima obra grafitera que se ha desplegado sobre el muro universitario incluye poca novedad y exiguas grageas de creatividad. En realidad se trata de copias (o, digamos, "recreaciones") de otras pintadas escasamente creativas que inundan desde hace tiempo buena parte del Gran Mendoza. Y que a su vez son copia de lo que se hace en otras ciudades.

Son esas grafiteadas que usted ve a diario sobre el cemento de los colectores pluviales, o en las extensas paredes de organismos públicos (escuelas, entes de minoridad, juzgados de familia), también en las castigadas persianas de los negocios, en propiedades privadas tomadas para el churrete, en el mobiliario urbano, o en los edificios de departamentos que hacen esquina y tienen paredes suficientes donde enchastrar a placer, entre otros lugares.

muro uncuyo Esta vez la pintada, que se extiende por un kilómetro, parece no haber sido hecha de canuto, sino pactada y realizada a la luz del día. Foto: gentileza Manuel De Paz

La mayor parte de lo que se ve ahora en el paredón universitario son las mismas enormes letras apelotonadas y chillonas, también llamadas "tags", firmas o "lettering" con las que sus cultores buscan implantar "marca", fijar territorio, o tomar "posesión de la calle".

Incluye también algunas figuras humanas, de animales u objetos lo cual convierte al conjunto en un extendido pastiche donde los trabajos con mayor valor expresivo o de diseño -que los hay- terminan perdidos.

Embed - Muro de la UNCuyo con vista a la avenida Champagnat

¿Es un trabajo "feo"? No uso dicho adjetivo. Una apreciación de ese tipo siempre va a ser relativa. Lo que sí me animo a opinar es que buena parte de este kilométrico trabajo carece de originalidad. No es que usted se vaya a encontrar en una de esas parcelas con un Banksy en potencia.

Da la impresión de que las autoridades de la UNCuyo han perdido la oportunidad (si es cierto aquello de que "un muro está predestinado a decir cosas") de haber pensado y realizado un proyecto artístico que no se rindiera ante la dictadura de los "tags" sino que intentara tomar el vuelo que hace unos años hicieron los muy buenos muralistas y artistas visuales que ha tenido -y tiene- Mendoza.

muro uncuyo Los grafitis del muro no son más que copias o "recreaciones" de lo que ya estamos cansados de ver en las paredes del resto de la Ciudad. Foto: gentileza Manuel De Paz

Lo concreto es que el cuestionado muro sigue sumando controversias después de concluido. Su parto fue de nalgas. Y le siguieron una concatenación de decisiones no siempre felices. La reciente "intervención" del mundo grafitero en este mambo no parece ayudar mucho. Sin embargo, habrá que esperar para saber si efectivamente el comentado muro está permitiendo bajar los casos de inseguridad en el amplio y muy concurrido predio de la UNCuyo.

Hace 500 años el bueno de Shakespeare tituló "Bien está lo que bien acaba" a una de sus comedias. Raramente se pueda aplicar ese refrán al paredón que nos ocupa.