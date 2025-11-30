Delitos sexuales contra chicos que juegan en Roblox y una condena por grooming que no hace justicia

Marco Martinelli-Juez Marco Martinelli, juez que se sumó a la Justicia en 2023, avaló e impuso la condena pactada en Juicio Abreviado entre el acusado de Grooming y Flavio D´Amore, de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Grooming: delito y uno de los temas de la semana

Esta semana, los grandes títulos dieron cuenta de que este año se denunciaron en Mendoza 120 casos de grooming a través de plataformas de juegos como Roblox, Minecraft y Free Fire y que se dictó la primera sentencia condenatoria contra el hombre de 47 años, hallado y confeso responsable de cometer el delito de grooming en el Valle de Uco contra la chica de 13.

Sin embargo, en tiempos de redes sociales activas todo el tiempo y de menores de edad tan expuestos y a merced de estas maniobras y conductas delictivas, el fallo del juez Marco Martinelli retumba porque, realmente, suena a muy poco. Aunque haya sido fruto del legítimo acuerdo previsto por las leyes procesales entre el imputado y el fiscal Flavio D'Amore y aprobado por la familia de la víctima y finalmente por él mismo.

¿Por qué? Porque el condenado no sólo admitió haber cometido el delito de grooming contra la chica de 13 años sino que también se declaró culpable de otro delito afín ejecutado 2 veces, en 2021 y 2022: la difusión de fotografías íntimas de otros menores de edad.

¿Esa conducta delictiva previa fue tenida en cuenta por la Justicia? Sí, pero sólo para que el total de la pena -finalmente en suspenso- fuera de 3 años pero no en la prisión sino en libertad, es decir, en la calle.

La versión del fiscal D'Amore tras la condena por grooming

Embed - La PALABRA del fiscal Flavio D´Amore sobre la primera CONDENA por acoso SEXUAL en @Roblox

Luces y sombras del caso que derivó en condena por grooming

Para destacar, algunos puntos del caso: que la madre de la víctima haya detectado la maniobra delictiva en perjuicio de la hija, que haya encontrado las fotografías solicitadas por el delincuente, que haya acudido a la Justicia y aportado las pruebas que acorralaron al hombre hacia la condena segura.

Algo más: la solidez de la pesquisa del Ministerio Público que permitió detectar en el Valle de Uco al hombre de 47 años dentro de ese universo extraordinariamente grande que es la internet, máxime cuando había ocultado la verdadera identidad entre millones de usuarios de Roblox.

Para cuestionar y reinstalar el debate: que la condena se haya establecido tras una negociación entre el abogado defensor, el fiscal y la familia de la víctima mediante Juicio Abreviado Inicial, a cambio de una pena menor a la que podría haberse aplicado al cierre de un juicio oral y tradicional y que lo habría mandado a la cárcel.

Claramente la Justicia podría haber impuesto una condena a la cárcel porque el artículo 131 del Código Penal prevé -desde 2013- prisión de 6 meses a 4 años para los autores del delito de grooming. Sin embargo, al haberse pactado a 3 años, no fue a la cárcel.

Roblox_01

Se desconoce el perfil psicológico del condenado por grooming

Dirán los puristas del Derecho Penal que el culpable no tenía condenas anteriores y que por eso no se lo mandó a la cárcel y se le dio "una oportunidad" de reinserción social.

¿Merecía esta chance? Acaso puedan decirlo, a futuro, en el área de Salud del Hospital Las Heras de Tupungato donde, de acuerdo al fallo del juez Martinelli, el hombre de 47 años "deberá comparecer para que personal idóneo informe si debe realizar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".

Dudas al respecto: ¿debió ese informe médico ser parte de las pruebas que ayudaran a la Fiscalía y al Juez a tomar una decisión global y a conciencia? ¿O el hecho de que el hombre de 47 años se haya declarado culpable fue, para la Justicia Penal, suficiente para saber si tiene -o no- el grave perfil de quienes se aprovechan del anonimato y del engaño para acosar y atentar contra la integridad sexual de menores de edad que frecuentan las redes sociales interactivas?

Juicio Abreviado: el juez tiene la última palabra

Todos los casos judiciales en los que se aplica (homicidios, delitos sexuales, estafas, etc.) terminan en condena sin juicio oral y son una herramienta jurídica legislada en pos de la agilidad del sistema judicial. De la rapidez.

Los fiscales son el primer filtro para aceptar -o no- esta modalidad y muchas veces ellos la proponen para asegurar que todo concluya con una condena sin juicio ni varias audiencias con testigos.

El segundo filtro, ya que pueden aceptar -o no- el Juicio Abreviado son los Jueces de sentencia, quienes, al igual que los fiscales, deben tener conocimiento cabal del caso en cuestión y pueden estar de acuerdo -o no- con los términos del acuerdo con el acusado: la calificación legal y/o condiciones de la reparación del daño causado a la víctima.

En el caso del hombre de 47 años condenado a 3 años por Grooming, el Juicio Abreviado prosperó por decisión del juez Marco Martinelli y del fiscal D'Amore.

Dudas razonables

¿Los fiscales promueven o aceptan el juicio abreviado porque confían muy poco en la calidad y contundencia de las pruebas recolectadas en cada pesquisa y por ende buscan asegurar una condena, aunque la misma sea leve?

¿O no confían en la valoración que hagan de esas pruebas los jueces de sentencia al cierre de un juicio oral y tradicional cuando deban dictar sentencia?

El condenado debe donar cajas de leche, ¿repara así el daño causado?

La sentencia judicial establece que el condenado por grooming y delitos afines deberá cumplir estos requisitos durante 4 años.