La Unión Mendocina no ha ganado para sustos: ¿le volverá el alma al cuerpo?

De Marchi con Karina Milei y Francos.jpg Omar De Marchi, el creador de La Unión Mendocina, forma parte del gobierno libertario con un rol importante en el Congreso.

La pompa

Lo cierto es que el partido de De Marchi fue una enorme pompa de jabón -vistosa, aparatosa- que al primer soplido empezó a desparramarse. Se congeló en las gateras con la promesa de crecer como fuerza política de control, algo que pasado más de un año no ha ocurrido.

Casi nadie habla de La Unión Mendocina, agrupación que no ha ganado para sustos. Y De Marchi está enfrascado a las órdenes de Javier Milei, su nuevo mentor, en otros proyectos. ¿Debemos darle la extrema unción o "redepente", como decía aquel personaje de Niní Marshall, le volverá a LUM el alma al cuerpo?

¿Es LUM sólo un recuerdo, o debemos valorarlo como un intento político que fue víctima no sólo de sus errores, sino particularmente de la aparición del vendaval libertario que instalaron los argentinos en el balotaje? Desde que sucumbió en su intento de llegar a la gobernación, De Marchi se puso al servicio del libertario anarcocapitalista. Y si te he visto, no me acuerdo.

javier milei omar de marchi.jpg Javier Milei y Omar De Marchi.

El menjunje

El plan que prometía De Marchi con La Unión Mendocina era el de echar a andar de una vez por todas a una Provincia estancada por un radicalismo torpe e ineficiente. ¿Pero con qué equipo de gobierno? ¿Con qué líneas de acción?

La Unión Mendocina fue conformada de apuro apelando a una ensalada ideológica tan inconexa como farolera.

La galería de adeptos que fue sumando exhibía a gansos, neoconservadores, peronistas no kirchneristas, macristas, estatistas, liberales clásicos, antimineros y promineros, massistas, territorialistas, o a radicales desorbitados, como el intendente lasherino Daniel Orozco, elegido como candidato para vicegobernador de la Provincia por De Marchi creyendo que así iba a horadar la piedra del cornejismo cuando en realidad fue un salvavidas de plomo.

Difícil que el chancho chifle, dicen en los pueblos cuando quieren graficar que hay cosas que vienen mal paridas. Lo concreto es que la segunda fuerza política -votada por el 30% de los mendocinos- hace rato que no aparece. No sienta presencia. No genera debates. No exhibe liderazgos. Están "muzza".

Al rescate

¿Puede La Unión Mendocina volver a su discurso anterior a las elecciones (rescatar a Mendoza de las garras del cornejismo y engrandecer su economía) siendo que Milei y el voto de un sector mayoritario de la ciudadanía cambiaron todos los planes?

¿Es factible revivir aquella Unión Mendocina en la que Cornejo era el único malo de la película? Difícil, ya que junto a otros gobernadores éste es uno de los sostenes críticos que tiene el Presidente de la Nación. Y para colmo, De Marchi trabaja para ese jefe de la Rosada que, a pesar de lo desbocado que es, se cuida de no hablar mal del gobernador mendocino.

Quien fuera creador y líder de LUM no ha dado muestras -hasta ahora- de querer seguir, por lo menos no con la fuerza que tenía el año pasado.

Daniel Orozco-Omar De Marchi.jpg Daniel Orozco-Omar De Marchi (candidatos a vice y gobernador respectivamente), la fórmula que perdió con Alfredo Cornejo-Hebe Casado.

Aquella maratón

Cómo no recordar aquel maratón de declaraciones, discursos y videos encendidos que durante meses Omar De Marchi repartió en 2023. En ellos denunciaba que estábamos estancados mientras que las provincias vecinas crecían, razón por la cual no había otra alternativa que dar vuelta la página en busca de un nuevo mandatario que nos hiciera olvidar las formas y modos dictatoriales de Cornejo.

Pocos políticos mendocinos tienen la capacidad comunicativa del lujanino, por estos días aletargada y en modo cuasi "mute". Es que hoy quien lo habla todo -y como una ametralladora- es su jefe político de la Casa Rosada.

En uno de aquellos videos de campaña, tanto De Marchi como Daniel Orozco, la fórmula gubernamental de La Unión Mendocina, se explayaron sobre las cosas por las que ambos quisieran ser recordados. El lujanino afirmó que le gustaría ser rememorado por haber vuelto a prender los motores de la economía mendocina, apagados por la ineficacia cornejista.

En cambio el hoy desacreditado Orozco, que en ese entonces todavía era intendente de Las Heras y sobre el cual ya caían las denuncias de supuestas corruptelas, dijo en dicha grabación que él quería ser recordado y respetado por haber sido digno y noble en la función pública. "Quisiera con el tiempo poder sentarme en un café con otros políticos y que nadie me señale con el dedo por no haber cumplido mi deber".

