La pelea entre Cornejo y Félix: el trampolín de Hebe Casado y Peti Lombardi

emir felix y omar felix Emir y Omar Félix. Los hermanos sanrafaelinos que le están dando pelea al gobernador Alfredo Cornejo por la autonomía municipal. Foto: archivo

Hebe y Peti en la gatera

Lo que tampoco se disimula por estas horas es que tanto la presidenta del Senado provincial como su par de la Cámara de Diputados, Hebe Casado y Andrés “Peti”Lombardi respectivamente, estarían buscando rankear para mojar en 2027 alguna candidatura.

Casado está vedada de ser parte de una fórmula para la provincia por la cláusula constitucional que impide las reelecciones. A ese sueño se sube Lombardi. Hebe en realidad buscaría bajar a su territorio natal y disputar la intendencia del departamento sureño más poblado, San Rafael o, en el peor de los casos, recalar en el Congreso nacional para frecuentarse con su amiga Pato Bullrich.

Lo de Peti viene verde pero también tiene luz verde del gobernador para intentarlo. Forma parte -y lo sabe- de un pelotón grande de radicales que buscarán correr con el caballo del comisario, pero con intentarlo no pierde nada. Los funcionarios tienen que arriesgar a pegar un golpe cuando tienen un cargo en el poder porque cuando vuelven al llano solo los llama por teléfono la madre, con suerte.

Al darles el total protagonismo de la jugada en la Legislatura con el proyecto de la enmienda y poner las luces de los flashes sobre sus caras para que salgan en diarios y redes, Cornejo los bendice para que hagan jueguito e intenten al menos arrimar el bochín.

Casado y Lombardi en la presentación de la demanda contra los Felix Hebe Casado y Andrés "Peti" Lombardi fueron a la Corte para frenar que avance la Carta Orgánica de San Rafael. Foto: archivo

Dimes y diretes

La autonomía municipal está consagrada por la Constitución Nacional argentina desde 1994 y para gran parte de la doctrina y de los constitucionalistas es, por prelación normativa, de ejercicio directo de los municipios. Es también lo que entendió el Concejo Deliberante sanrafaelino al sancionar la ordenanza que dispuso la habilitación del proceso que culmina en una carta orgánica que haga uso de esa autonomía constitucional.

Los concejales radicales no estuvieron de acuerdo con esa habilitación pero más tarde convalidaron su participación inscribiendo una lista de 24 candidatos a convencionales libertoradicales que cayó derrotada frente a la lista encabezada por el mismísimo Emir Félix. Ergo, el radicalismo no tendrá la mayoría que esperaba obtener en la contienda del 22 de febrero pasado.

¿Mal perdedor?

Si hubiera ganado la elección de convencionales, posiblemente el gobernador hubiese seguido adelante con el diseño de una carta orgánica para San Rafael, pero perdió. Tardó en reconocer esa derrota Cornejo porque la noche del 22 de febrero salió a instalar rápidamente en los medios mendocinos que había triunfado en San Rafael.

Nada dijo esa noche que en la elección de convencionales perdió por una diferencia mucho mayor (2.000 votos) que la diferencia a favor que sacó su lista de concejales (600 votos). Eso lo deja en minoría frente al peronismo por la cantidad de convencionales que obtuvo cada agrupación. Digamos todo.

Enojado porque perdió, o como graficó Francisco Perdigués, un abogado cercano a los hermanos Félix y recientemente electo concejal sanrafaelino: "Cornejo se enoja si va perdiendo el partido y se lleva la pelota a su casa”.

emir felix convencionales san rafael elecciones Emir Félix celebró la victoria del PJ en la elección de convencionales en San Rafael. Sacó 2.000 votos de ventaja.

La democracia en juego

Con la estocada por la autonomía de los municipios, el Sur puso al Norte a hablar de un asunto que no estaba en la agenda: triunfo del peronismo en el inicio de la campaña 2027, inesperado porque el PJ provincial se encuentra diezmado y en crisis.

Demasiado pretensioso el gobernador querer tirar a la basura lo que los sanrafaelinos ya avanzaron con el asunto de la autonomía municipal. Le elección de los 24 convencionales encargados de redactar la Carta Orgánica no puede terminar en la nada por un capricho de quien manda en la provincia.

La Junta Electoral mendocina conformada por miembros de la Suprema Corte convalidó dos veces esa convocatoria electoral. Volver sobre esos pasos sería un antecedente negativo para la institucionalidad provincial y configuraría una posición monárquica del mandatario que por pretender manejar todo a su antojo expondría a la provincia a un papelón.