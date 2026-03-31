Hebe Casado y Andrés Lombardi fueron a la Corte para frenar que avance la Carta Orgánica de San Rafael

emir felix El exintendente de San Rafael, Emir Félix, celebró la enmienda constitucional de Cornejo y aseguró que ganó la autonomía municipal. Foto: X de Emir Félix

Por el otro, el Gobierno avanzó con llevar a la Legislatura un proyecto de enmienda constitucional para otorgar la autonomía municipal a los 18 departamentos, y ponerse a tono a si con lo que plantea la Constitución nacional tras la reforma de 1994.

"Estamos defendiendo la institucionalidad que caracteriza a Mendoza. No consideramos que una familia feudal (en alusión a los hermanos Félix) pueda llevarse por delante esta institucionalidad que tanto hemos cuidado", comenzó diciendo la vicegobernadora Hebe Casado en la presentación de la demanda.

Y reforzó: "El proceso que se ha llevado adelante en San Rafael, es una chastrinada. No quisimos hacerlo antes para no ensuciar el proceso electoral que ya estaba listo, por lo cual dejamos que pasara el proceso y ahora hicimos la presentación en la Corte, para que en pleno decida qué es lo correcto, qué hay que hacer en Mendoza".

"Mendoza no es Formosa en donde cada uno hace lo que quiere"

También el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, agitó la bandera de la institucionalidad de Mendoza y salió a marcar la cancha política.

"Mendoza no es Formosa, en donde cada uno hace lo que quiere. Estamos todos de acuerdo en que hay que avanzar en las autonomías municipales, pero ese tratamiento deber ser con reglas claras, con institucionalidad y transparencia. Por eso la presentación que hicimos se basa en el conflicto de poderes".

Lombardi marcó que el Fiscal de Estado Fernando Simón había opinado que la convocatoria de esas elecciones no contó con dos tercios del Concejo sanrafaelino para avanzar y que el mismo diputado José Luis Ramón había presentado una demanda por inconstitucionalidad.

"En esa disputa se llegó a una conciliación en la que la comuna aceptó llamar a un plebiscito después de elegir a los convencionales constituyentes y por eso Ramón levantó la demanda, pero la Corte nunca se expidió al respecto y por eso nosotros vamos a la Justicia para que el tribunal analice esta situación", apuntó.

El presidente de la Cámara de Diputados reforzó que a su entender se da un conflicto de intereses y recordó que en el artículo 99 de la Constitución de Mendoza queda explícito que es la Legislatura provincial quien dicta las leyes que regulan el funcionamiento municipal, "no puede una comuna por que sí avanzar con la redacción de una Carta Orgánica", reforzó.

Lejos de amilanarse con el anuncio del avance en ambos frentes, el diputado nacional Emir Félix, que además de ser el hermano del intendente es también convencional constituyente, celebró que el gobernador haya recogido el guante para hablar de autonomía municipal.