Javier Milei toma las rectas y las curvas a la misma velocidad

Podrá a la larga ganar el pleito judicial para recuperar la jubilación y la pensión graciables, y con ello embolsar una cuantiosa suma, sin embargo, la batalla de la legitimidad la ha perdido de antemano, en un país donde siete de cada diez infantes distan mucho de ser "los únicos privilegiados".

La equidad no es el signo de estos tiempos, pero cae como un signo de justicia social el de acabar con los beneficios exorbitantes que no tienen comparación con lo que percibe el resto de los jubilados.

Ex jefes y vices de Estado, y ex magistrados componen una élite que se despega de los demás ciudadanos bajo un amparo legal cuestionable, que fuera sancionado por políticos sin reparar en las consecuencias. Es difícil sostener un argumento plausible para que semejante privilegio recaiga en ex mandatarios, condenados o no, viudas, familiares de presidentes de facto, ex presidentes que pasaron seis días por la Casa Rosada, y así.

Si bien no está firme la condena sobre Cristina, está claro que el gobierno mira a los beneficiarios con varas diferentes. Igualmente, ha logrado colocarse a la ofensiva de un asunto que no estaba en la agenda pública, usando un recurso de los manuales del populismo.

doanld trump-candidatos-abuso sexual-efe.webp El triunfo de Donald Trump le calza a Milei como anillo al dedo.

Curado en salud

El triunfo de Donald Trump le calza a Milei como anillo al dedo. El presidente argentino, como complemento a la desregulación y apertura económicas, navega en las aguas del conservadurismo mundial, muy lejos de profesar el liberalismo político al que tilda de comunista.

Por estos días, Milei y su hermana han vivido días de gloria codeándose con lo más granado de la derecha norteamericana y con parte de los nominados al gabinete de Trump, algunos de los cuales espantan hasta a los propios republicanos.

Si los conceptos elogiosos del presidente electo se tradujeran en pasos concretos hacia el libre comercio que pretende el argentino, y principalmente en avances en las negociaciones con el FMI, Milei daría por cumplidos sus objetivos.

Mientras tanto, manda a las representaciones diplomáticas argentinas a ir en contra del concierto de la naciones en temas sensibles como el cambio climáticoo humanitarios, como el llamamiento a erradicar la violencia contra mujeres y niños en entornos digitales.

De cualquier modo, haciendo gala de su pragmatismo, Milei se las arregla para relacionarse con unos y otros. Después de verse cara a cara con Emmanuel Macrón y con Giorgia Meloni, se ha asegurado una bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, con quien se encontrará en el marco del G20, en Río de Janeiro.

En el plano doméstico, el presupuesto 2025 es lo que desvela a todos y los gobernadores están pugnando por los recursos, sin por ello cuestionar el equilibrio fiscal. El tironeo se basa en la relación con la Nación y en la distribución de tributos, fondos y financiamiento de obras. La discusión en el Congreso luce empantanada frente al recorte de gastos y la puja por los magros ingresos.

Alfredo Cornejo en Malargüe-JEPG.JPG Alfredo Cornejo estuvo el fin de semana en Malargüe.

Mejor que decir

Alfredo Cornejo se para sobre el equilibrio de las cuentas provinciales para avanzar en su plan de obras, mientras se destraban los recursos nacionales.

El cierre del Enohsa lo encuentra bien parado porque obras de agua y saneamiento destacadas, tanto en San Rafael como en el norte provincial, ya se venían ejecutando con fondos propios, a la par que se tramitan los reembolsos correspondientes ante el gobierno nacional.

En el plano minero, el gobernador mendocino anunció el sábado en Malargüe la consolidación del Distrito con la segunda etapa compuesta por 29 nuevos proyectos, que se suman a los 34 que ya tienen aval legislativos y los 4 proyectos de exploración que están operando en el departamento sureño.

Cornejo confirmó, además, que su gobierno quiere licitar durante 2025 el Parque de servicios Pata Mora, una base logística para los sectores mineros y petroleros.

La producción hidrocarburífera ha sido reactivada en los últimos meses y ya está operando la planta de volcado y almacenaje de crudo para ser bombeado hasta la refinería de Luján de Cuyo, entre otras posibilidades. Días pasados, la empresa Hattrick Energy -concesionaria del área Lindero de Piedra junto a Emesa-, resultó adjudicada en tres nuevas áreas petroleras: dos permisos exploratorios y una concesión de explotación.

En el marco del modelo de licitaciones continuas, la empresa Aconcagua Energía obtuvo la concesión por 25 años del área Payún Oeste, en Malargüe. Con una inversión de 8 millones de dólares, están previstos trabajos para la reactivación de pozos, estudios geológicos, nuevas perforaciones y saneamiento de pasivos.

Todo el proyecto de desarrollo sureño requiere una inversión millonaria en infraestructura que contempla dotación energética.

Por otro lado, el gobierno provincial tiene en carpeta una serie de obras (escuelas, intervenciones edilicias, entre otras) con una inversión de 352 mil millones de pesos.

Con los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial se han puesto en marcha cinco proyectos de AYSAM y de Vialidad Provincial, y otras obras serán licitadas en lo que queda del año y en el primer trimestre del 2025, mientras se elaboran los proyectos para las próximas tandas.

A la luz de los hechos, el gobierno mendocino apuesta a la realización de obras de corto y de largo plazo, con su propio modelo de gestión, independiente del proyecto mileísta y de los avatares nacionales.

