Humillaciones, escarnios e incluso muerte en ritos de iniciación que debieron ser una celebración

Corrientes oficial muerto.jpg Matías Chirino, el joven subteniente del Ejército, murió tras la cena de bienvenida a la Unidad Militar de Paso de los Libres, en Corrientes.

Luego -y no menos importante- porque las señaladas como autoras del probable ilícito son mujeres de entre 25 y 30 años, todas integrantes del equipo de hockey de primera división de ese club. Es decir, mujeres hechas y derechas frente a una adolescente que estaba formando su carácter.

Son 10 las mujeres investigadas por la Fiscalía, de las cuales 6 ya fueron imputadas y las otras 4 lo serán en los próximos días. Para la Justicia el hecho debe encuadrarse como "abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas".

¿Por qué este hecho salta ahora, tres años después? Porque en una primera instancia judicial la causa fue desestimada por una supuesta falta de pruebas, pero luego fue reabierta por un juez de garantías que consideró que eso no era así. Las jugadoras de la primera división ya imputadas tienen prohibición de acercamiento a la denunciante, que actualmente tiene 19 años.

De un día para otro la chica de 16 que creyó que había tocado el cielo con las manos cuando fue convocada para jugar unos partidos en primera división con jugadoras mayores de edad, vio su vida trastocada por completo. Jugaba al hockey en el Club Alemán desde los 8 años. Ese lugar era como su segunda casa.

Impudicias

Fue al festejo de recibimiento creyendo que, como mucho, le iban a pintar el pelo, En cambio la velada se desbarrancó hacia una necia muestra de guarangadas e impudicias. Otras 5 adolescentes de su edad pasaron por el mismo desatino, pero decidieron no denunciar el hecho.

El relato de la demandante dice que le vendaron los ojos y que era tal el shock que no podía emitir palabra para decirles que pararan. Le estaban haciendo daño 10 personas adultas a las que ella admiraba. Aseguró que hubo tocamientos y que le pusieron una salchicha en la boca y le introdujeron una morcilla dentro de la calza y de la bombacha, además de sacarle el corpiño y de obligarla a que se fabricara uno de papel.

La imputación judicial no prevé por el momento ninguna detención hasta la instancia del posible juicio, pero las jugadoras de primera división deberán cumplir con peritajes psicológicos a cargo del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal.

En la vida diaria algunas damas suelen quejarse -y muchas veces con razón- de que la mayoría de los hombres "son de manual" por lo previsibles y repetitivos de sus actos. Preguntamos: ¿las mujeres que presumiblemente mortificaron a una chica de 16 en un rito de iniciación y que usaron morcillas y salchichas como símbolos fálicos, no habrán tenido también conducta de manual?

club aleman 2 La denunciante tenía 16 años cuando le realizaron el ritual de iniciación en el Club Alemán.

El daño

El hecho ocurrido en el Club Alemán debería actuar como un antes y un después en las instituciones deportivas que trabajan con adolescentes y niños, sobre todo en las entidades que todavía realizan ceremonias de iniciación o de bienvenida sin tener un código que prevenga disparates (como el de las jugadoras de hockey aludidas), con lo cual, por descuidar ese flanco, terminan afectando a muchas personas y generando daño a instituciones públicas y privadas.

Ese "dejar hacer, dejar pasar", tiene algunas similitudes con el que suele darse ante casos de bullying. Es conocida la impotencia de muchos padres de alumnos de secundaria cuando acuden al colegio a informar que sus hijos o hijas están siendo denigrados, aporreados o amenazados por compañeros y se encuentran con que algunas autoridades escolares no parecen darle la debida importancia, como si sólo se tratara de "cosas de adolescentes".

La reciente tragedia desatada por el chico de la escopeta que asesinó a un compañero e hirió a otros en una escuela secundaria de San Cristóbal, Santa Fe, fue una nueva y chirriante advertencia.

True Crime Community en Argentina el grupo que admira asesinos y celebró el tiroteo escolar en San Cristóbal La página a la que pertenecía el adolescente de 16 años que desató una tragedia en un colegio de San Cristobal, en Santa Fe.

Brutal antecedente

Un año antes de que ocurriera lo del Club Alemán asistimos a otro hecho terrible en una ceremonia de iniciación. A sus 22 años murió el subteniente de Ejército Matías Chirino ahogado con su propio vómito en un cuartel militar, donde se supone que este oficial recién incorporado iba a estar resguardado por gente responsable.

El bautismo de Chirino fue organizado por los jefes y otros oficiales de una unidad militar de Corrientes. Sus superiores lo obligaron a consumir una cantidad inusitada de alcohol y comida, tras lo cual, a pesar del mal estado en que ya se encontraba, lo arrojaron a una pileta con agua sucia en época invernal.

Cuando lo sacaron del agua, la borrachera lo durmió. Se desentendieron de él y Chirino murió atragantado con la expulsión de lo que había comido y bebido.

En esos rituales, que eran supuestamente obligatorios para los que ingresaban formalmente al Ejército, las víctimas eran obligadas a cumplir determinadas "órdenes", como la de beber "a fondo blanco". La tragedia de Chirino se constituyó en una severa advertencia para que las Fuerzas Armadas se pusieran de cabeza a frenar estos despropósitos.

Cuando explotó este caso las autoridades políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, lo definieron como "un inaceptable abuso de poder y una deformación de la cadena de mandos". Ahora -aunque a veces cuesta- se está intentando de a poco que los actos de bienvenida, que cumplen una función de parcelar las etapas de una vida vida, vuelvan a ser una muestra de humanidad y no de salvajismo.