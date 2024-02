En dos meses Lourdes Arrieta logró una popularidad que ya quisieran otras diputadas

Una visionaria. Se entienden ahora los aleluyas a Cristo que vertió al jurar su cargo y que luego siguió usando en cuanta ocasión le resultó práctico. Antes de eso no la pasaba tan bien. Tenía un título universitario, pero no conseguía trabajo estable. Se defendía vendiendo cremas y cosméticos junto con su madre y haciendo algunas labores de community manager.

En San Juan la llaman "la locutora sanjuanina". Los muy maulas se la quieren adjudicar. Dicen las crónicas de esa provincia que efectivamente nació en la tierra de Sarmiento, pero se crió en Las Heras, Mendoza, donde su familia vino a vivir cuando ella tenía un año.

Apurada por hacerse conocida, la diputada Lourdes ha adquirido una inesperada -aunque modesta- fama nacional por algunas de sus apariciones ante micrófonos de radio y TV. Lamentablemente en algunas de esas intervenciones no ha podido evidenciar un conocimiento acabado de los temas sobre los que era consultada, en particular del DNU y de algunos asuntos del fracasado proyecto de ley ómnibus. Y usted vio, lector/a, cómo son los porteños y los trolls de las redes sociales que agarran todo para la chacota.

Lourdes Arrieta.jfif Lourdes Arrieta con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Tres al hilo

Aquí en Mendoza fue un sorpresón cuando MIlei arrasó y metió tres diputados nacionales. A Lourdes Arrieta que iba en tercer lugar en la lista, casi nadie la conocía. Sin embargo ella estaba decidida a trabajar en política. Tan es así que se postuló no sólo como candidata para el Congreso nacional por los libertarios sino también para concejala de Las Heras por La Unión Mendocina, unos primos políticos. Se quedó con el premio mayor: entró al Congreso, un lugar para el que ninguna encuesta le daba a la dama chances de ingresar.

Lo concreto es que con rapidez se ha hecho un caminito. Sobresale por su su cabellera con rizos definidos (como dicen las publicidades de champú), y por sus labios pintados de rojo. Diríase que su presencia sugiere reminiscencias vendimiales. Porta toques de ingenuidad y, a la par, una evidente tendencia a mostrarse como una mujer de carácter firme. Debería, quizás, revisar su predisposición a contestar preguntas insidiosas de periodistas pelmazos, por lo menos hasta estar más ducha.

Sus conocimientos de locución le otorgan un soporte. Cuando habla en público muestra un tic muy particular. Le gusta concluir cada idea con un manifiesto énfasis en el rostro y en el habla, momento en el cual frunce el ceño y le da un rictus a sus labios como cuando se necesita cantarle las cuarenta a alguien.

Esto lo puso de manifiesto en el tratamiento de la ley ómnibus. Lástima que su intento por señalar que las cacareadas reformas del Estado nunca se habían cumplido en 40 años, se vio empastada por un merengue de ideas anexas en las que no faltaron Cristo, la gesta de Malvinas y el calvario de los jubilados.

Lourdes Arrieta2.jpg La diputada nacional Loureds Arrieta.

El ruido

De las entrevistas concedidas por Lourdes Arrieta, quizás la que hizo más ruido fue una en la que el periodista Ari Lijalad, de El Destape (un medio vinculado al kirchnerismo) le hizo a la diputada Arrieta para consultarle sobre aspectos de la obra pública y la deuda argentina, asuntos incluidos en la Ley Bases. La entrevista, que se puede buscar en Google, tiene visos disparatados porque deja en evidencia que eran temas que la legisladora no manejaba, aunque trataba con empeño de sortearlos. Sin suerte, claro.

Una de sus primeras decisiones en el rol de diputada nacional fue nombrar como asesor principal ("jefe de Despacho") a su hermano Martín Arrieta ignorando tal vez que el nepotismo es una de las marcas de agua de la "casta política" que combate su líder, hoy Presidente de la Nación.

En Mendoza ha sorprendido el revuelo generado por algunos militantes libertarios que acompañaron a Lourdes en la campaña electoral. Esa gente asegura haberle prestado dinero (dólares y pesos) que ella no habría devuelto. "Nos usó", aseguró a Diario UNO el liberetarioDamián Córdoba.

Ese denunciante y otros habrían recibido la promesa de que la diputada los integraría a su staff en el Congreso. Pero ya se sabe que en esos casos, lo que tira es la familia. Otro que se ha quejado contra Lourdes es el titular del Partido Libertario en Mendoza, José Caviglia, quien dijo que la diputada, que ya cobró los sueldos de diciembre y enero, no ha hecho los aportes del 15% para el partido.

Como se ve, nuestro personaje político de hoy promete no aburrirnos. No es del montón. Pero su excepcionalidad no tiene que ver, por ahora, con que sea una sorpresa por sus conocimientos o por poseer un speech político que salga de lo común y nos sorprenda, sino por cierta audacia no dosificada y por un endeble andamiaje conceptual.

