Elecciones PASO en siete comunas: tan irrelevantes como trascendentes

El panorama de apatía entre los electores que obligatoriamente tienen que ir a votar en estas elecciones PASO anticipadas por los intendentes de siete comunas, contrasta con la atención de la ciudadanía enfocada más hacia la situación del país, la escalada de la inflación y la escapada del dólar. Son las cosas que hacen a lo cotidiano y que hoy por hoy es lo acuciante respecto de la calidad de vida.

Es cierto que los intendentes son los funcionarios de proximidad, los que suelen estar más cerca de lo vecinal y los que de distintas formas diseñan el entorno en que se vive, incluso en representación de las problemáticas que se demandan a distintos estamentos estaduales, pero en este caso lo que se dirime es un primer round para definir quiénes son los dirigentes que siguen en carrera. Es decir, se trata de una instancia que sólo despierta interés en el microclima de la política.

Este domingo se vota en las elecciones PASO en siete departamentos.

A todo o nada

Los jefes comunales de la oposición que decidieron desdoblar, evidentemente, han hecho uso de esa facultad para desmarcarse de la mochila electoral que implica la competencia por la gobernación. Saben los caciques del peronismo que irían con desventaja si unificaban con el resto frente a la pugna con los radicales. En cambio ahora en cada territorio corren con el caballo del comisario. Es lo mismo que hizo Rodolfo Suarez al desdoblar la elección provincial de la nacional.

En el caso de San Carlos, los seguidores de Jorge Difonso se habían cortado de las unificadas provinciales como una previa a su ruptura con Cambia Mendoza, y ahora estrenan su aventura de ir con La Unión Mendocina (bajo el sello Encuentro por San Carlos), pero sin la reelección del actual intendente Rolando Scanio. El telón de fondo de esta contienda en el departamento valletano es la confrontación más que simbólica entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo, justamente en la tierra de la que son oriundos el líder radical y el actual gobernador, Rodolfo Suarez. Otro ingrediente es que compite dentro de Cambia Mendoza el cuñado de Cornejo, Silvio Pannocchia, quien dio un portazo a la actual gestión municipal.

De Marchi y Cornejo en otros tiempos.

Maipú es otro de los departamentos que genera expectativas políticas, porque quizás sea el botín a conquistar más preciado por Cambia Mendoza y donde se han hecho ver las campañas más dinámicas, incluso con roces internos entre los postulantes radicales. Conscientes de lo mucho que arriesga el histórico bastión peronista, el intendente Matías Stevanato ha salido a recorrer puerta a puerta acompañado por los hermanos Bermejo, dejando las diferencias que puedan tener para la elección provincial.

Para los radicales el populoso departamento del sur también existe y es uno de los motivos por lo que Cornejo decidió integrar su fórmula con la sanrafaelina del Pro, Hebe Casado, y si bien el binomio no juega en esta elección departamental, buscará arrastrar votos para la próxima. En estas PASO hay varios candidatos en los distintos frentes, donde uno de los resultados a seguir es el de la interna entre Omar Félix, quien antecedió a su hermano Emir en la intendencia, y el concejal rebelde Nadir Yasuff, apoyado por el ala kirchnerista.

Santa Rosa es otro de los departamentos que pone en juego más que las internas departamentales. La kirchnerista Flor Destéfanis, actual intendenta y presidenta del Partido Justicialista, empieza a dar pasos firmes hacia la proyección provincial, dependiendo del resultado de las urnas. Si algún tapado no da el batacazo, su principal rival en la previa vuelve a ser por tercera vez la ex intendenta radical, Norma Trigo, quien tiene la esperanza de ocupar nuevamente el puesto.

En Tunuyán el jefe comunal Martín Aveiro ha decidido ponerle el cuerpo a la contienda y va primero en la lista de concejales para provocar un efecto tracción, convencido de que podría ganar con la fusta bajo el brazo. El intendente tunuyanino decidió jugar todos sus fichas a lo local buscando evitar que alguno de sus rivales esté presto a dar el batacazo.

Roberto Righi, quien hasta último momento sonaba como precandidato a gobernador, se juega su sucesión en Lavalle después de gobernar ininterrumpidamente desde noviembre de 2001, al tiempo que empieza a plebiscitar su futuro político. Por su parte, el paceño Fernando Ubieta no tendrá contrincante en la interna, pero será desafiado por rivales externos en la tierra donde supieron reinar los hermanos Pinto.

Una de las novedades salientes en las PASO anticipadas será el estreno de la boleta única. Es previsible que haya confusiones, dudas y críticas al nuevo instrumento de votación, pero está probado en otras experiencias que se trata de un salto institucional que ofrece ventajas en términos de transparencia, equidad, celeridad y costos, entre otros beneficios. Es el puntapié inicial que tiende a la modernización del sistema electoral.

Pese a que para la mayoría de la población quizás estas elecciones puedan resultar insignificantes, la política estará "on fire" durante la jornada electoral y, luego con los resultados puestos, proyectando lo que vendrá para las provinciales y el resto de los departamentos.

Así estamos

La democracia recuperada hace 40 años, y que tanto valoramos como sistema civilizatorio garante de derechos, no ha logrado satisfacer la calidad de vida de la población. En realidad, es la dirigencia política la que no ha sabido gestionar las políticas públicas y los métodos de acción dentro del sistema democrático que ofrece el andamiaje general, pero no los contenidos que sólo dependen de quienes tienen la responsabilidad de ejercer los mandatos.

Los votantes saben que, entre compromisos frustrados y promesas electorales incumplidas, se han convertido en un eslabón necesario para que los políticos ocupen un lugar de privilegio que no en todos los casos se traduce en servicio público. La apatía deviene de la falta de expectativas por los magros resultados de los últimos años, más cuando nos encontramos ante un largo proceso electoral que recién está arrancando con las primarias para ratificar candidaturas que en varios de los casos ya están cantadas de antemano.

No es sencillo interpretar cabalmente cuándo transitamos un proceso que a la larga puede resultar trascendental, ni se puede aseverar tajantemente que estas elecciones sean cruciales o incidan sobre el calendario, que sigue con las provinciales y las nacionales (primarias y generales), incluso con un escenario en el que se proyecta una definición presidencial por balotaje. Sin embargo, cada momento electoral tiene su significado que en política nunca se puede subestimar. Menos aún en un año que puede resultar bisagra hacia un cambio de época. Las urnas tienen la palabra.

