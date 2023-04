El sube y baja de los candidatos tras el negocio de la política

El ambiente está enrarecido por la situación nacional, el acoso de la inflación, el dólar amenazante, la duda de lo que podría pasar y la desconfianza en el gobierno que impregna lo cotidiano.

Alberto Fernández.jpg En el peor momento de su imagen negativa Alberto Fernández anunció que no se postulará para otro periodo presidencial.

Lo angustiante, más que atravesar el presente, es la incertidumbre ante un horizonte sin señales claras, y con políticos limitados para generar esperanzas y la convicción de que son capaces de liderar los cambios.

La decadencia económica parte de la crisis política por el internismo exacerbado en el poder que gobierna con proyectos confrontados o, peor aún, sin proyectos pero con intereses.

El juego de ser parte del gobierno pero con un comportamiento opositor no ha hecho más que debilitar las posibilidades de un plan sustentable que garantice mínimamente la estabilidad y la consecuente previsibilidad para promover una dinámica de crecimiento.

En definitiva, una gestión plagada de excusas y presta a la victimización permanente en todos los planos, sin hacerse cargo de las responsabilidades que le competen, ya está prácticamente terminada. En conclusión, no hay vocera ni relato que eviten la sepultura de las intenciones reeleccionistas de Alberto Fernández, cuando la realidad indica que se encuentra en el peor momento de imagen negativa.

Nadie quedó demasiado sorprendido cuando Mauricio Macri se bajó de la carrera, porque con sólo mirar que no repuntaba en las encuestas era lógico que evitar el quemo y el fracaso. Más bien fue un alivio para Juntos por el Cambio al sacarse la mochila.

Lo mismo para el caso de Alberto Fernández, ya que se veía a las claras que no tenía chances de ser reelecto por más empeño que le pusiera. Su círculo salió rápidamente a destacar el "renunciamiento" como si se tratase de un acto de generosidad. Otra vez las encuestas mandaron, pero también la crisis económica y las zancadillas en el Frente de Todos.

No habrá sorpresas tampoco si Cristina sigue en tu tesitura de "proscripta" porque mientras el clamor orquestado va por un lado, la sociedad está en otra, acuciada por los problemas que los funcionarios no están solucionando. Ponerle el cuerpo a la candidatura presidencial es arriesgar demasiado sin el éxito asegurado. Pero a su vez, nada se puede descartar ni nadie debiera sorprenderse con otras alternativas electorales para la vicepresidenta, que necesitará fueros o, mínimamente, la protección que brinda el poder al que no podrá renunciar con o sin cargos.

La Mendoza ¿distinta?

Este proceso electoral será recordado por lo imprevisible de las componendas a la luz pública. Que si arreglo con éste, que si me voy con el otro, que si rompo, que si me rebelo, que si me allano...

La ruptura de Omar De Marchi después de varias semanas de suspenso terminó resultando lógica, teniendo en cuenta sus aspiraciones frustradas, hasta el momento, de ser gobernador y atento a las críticas crecientes que expresó hacia la alianza de gobierno que compartió durante casi ocho años.

Omar De Marchi.jpg La flamante Unión Mendocina, encabezada por Omar De Marchi y Daniel Orozco se mostró exultante sobre el cierre de listas el sábado por la noche.

La sumatoria de dirigentes de uno y otro lado para La Unión Mendocina, incluido el acuerdo en San Martín con el ex intendente, Jorge Giménez, también se veía venir por la necesidad del nuevo frente de acumular candidaturas y de algunos peronistas de encontrar una referencia que los contenga. Lo mismo con la integración en Las Heras de Diego Martínez Palau, de extracción justicialista. Pero lo de mayor estrépito, sin dudas, fue el salto de Daniel Orozco, quien tenía aspiraciones de integrar la fórmula con Alfredo Cornejo, según había declarado públicamente.

A pesar del cimbronazo para Cambia Mendoza, la suerte electoral del experimento es una incógnita, porque en política lo que te suma por un lado te puede restar por otro.

Otra sorpresa del mismo nivel, aunque de una lectura diferente, es la decisión del principal crédito de Omar De Marchi, Sebastián Bragagnolo, de bajarse de la reelección de Luján, donde el peso de asegurar la intendencia recaerá ahora en el actual jefe de Gabinete, Esteban Allasino.

Alfredo Cornejo también movió sus fichas y ungió a la dirigente del PRO, anti demarchista, Hebe Casado. Se trata de una compañera de fórmula difícil de digerir para muchos militantes de sangre radical, no por tratarse de una extrapartidaria sino por las posiciones controvertidas que ha asumido en asuntos sensibles, como la cifra de desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

No obstante, un animal político como lo es Alfredo Cornejo, seguramente buscará posicionar a una dirigente del PRO, que alambre el campo y plante bandera ante el éxodo de una parte importante de lo que fuera Cambia Mendoza. De hecho, la primera repercusión en las filas del partido fundado por Mauricio Macri ha sido la celebración por Twitter de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta. Asimismo, también se ha destacado el hecho de que la fórmula sea mixta e integrada por una representante del sur provincial.

Mientras cada fuerza política, desde la izquierda hasta la derecha, irá con lo que tenga, lo que pueda y lo que le convenga, el peronismo parece estar desnudo por el arrastre de la gestión nacional conceptuada negativamente. Su estrategia principal será abroquelarse en los departamentos que ha logrado conquistar con gestiones valoradas y que aspira conservar en las cruciales elecciones desdobladas.

Ya no está el legendario Juan Carlos "Chueco" Mazzón, experto armador electoral, pero la política se ha encargado de diseñar un escenario donde habrá un tercero en discordia para romper la polarización en Mendoza. La disputa de cara al 11 de junio será en pos de ordenar ese podio, porque más allá de los estrategas, la ciudadanía y las circunstancias son las verdaderas dueñas del voto.

