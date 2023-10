Casa Rosada, se alquila, en el estado en que se encuentra, por 4 años

La letra chica del acuerdo advierte que no se aceptarán traspasos a terceros ni devoluciones antes de tiempo. Los locatarios han revisado las instalaciones, se han declarado conscientes del estado poco óptimo en que se hallan, y han aseverado que las devolverán en condiciones aceptables.

¿Por qué quieren aferrarse a ella si no está en buenas condiciones? Simple. Porque todos dicen que ahí está la espada del poder. ¿O no vieron nunca He Man? ¿Tampoco tienen presente la serie "Bandido" de reciente estreno?