Alfredo Cornejo en la encrucijada que podría llevarlo a tirar una moneda al aire para decidir

Lucha antigranizo.JPG Uno de los aviones de la Lucha Antigranizo, sistema que Alfredo Cornejo decidió bajar en la provincia. Sólo funciona en Alvear y San Rafael.

Más de la mitad de la provincia

San Rafael es el segundo departamento más extenso de la provincia, posee un territorio de algo más de 30.000 kilómetros cuadrados, sólo Malargüe lo supera en extensión con unos 40.000 km2. Y el tercero más vasto de Mendoza es General Alvear. Entre esos tres departamentos superan los 80.000 kms2 de una provincia de 150.000.

O sea, más de la mitad del territorio mendocino está en el Sur, región que aporta en todas las riquezas de la matriz económica provincial: producción vitícola, agro ganadera, energía eléctrica, petróleo y turismo.

Viene atrasado el Sur mendocino en obras e inversiones de infraestructura en especial caminos, dobles vías, nudos, accesos y otras obras de envergadura que sí pueden verse ejecutadas o en construcción en el Norte de Mendoza con corredores viales como el del Oeste, dobles vías y transportes novedosos subsidiados por el Estado provincial como el Metrotranvía.

Esa geografía sureña que alberga cientos de kilómetros de secano o con hilos de ríos y otros tantos de zonas productivas con cultivos de lo más variados, sufre como ningún otro oasis las inclemencias del tiempo.

Tormenta de granizo en San Rafael y zona Este de Mendoza.jpg Así se vio la fuerte tormenta de granizo en San Rafael del lunes 6 de enero. Matías Ortega

Alfredo Cornejo se refirió al fenómeno climático y volvió a dudar de la eficacia del sistema de mitigación ya que ese día los aviones habían intervenido la tormenta intentando menguar su furia.

El juego de la efectividad o no de los aviones entrando a nubes negras a “inyectarlas”, se ha convertido en chicana tanto de un lado como del otro: cuando falle se ufanarán de un lado y cuando funcione se ufanarán del otro.

Sin meterme en la discusión científica, ¿soslaya el gobernador la violencia del viento y la cantidad de minutos que duró el fenómeno en este caso particular o sus comentarios se inscriben sólo en este tironeo verbal?

Las maniobras de los aviones pueden haber funcionado, el sistema no hace desaparecer tormentas sino que las mitiga, las modera. Igual reaccionó rápido Cornejo y mandó esa misma noche a su ministro de Gobierno, Natalio Mema, a reunirse con Omar Félix y a personarse con el intendente en la tierra arrasada.

El debate ya se metió en la capilaridad de los sureños y muy seguramente se colará con fuerza en la próxima campaña en la que los lugareños terminarán teniendo la última palabra.

A tirar la moneda

El gobernador deberá agudizar el ingenio al máximo en los próximos meses porque el horizonte le aparece con algunas nubes que no le permiten ver con exactitud hacia dónde apuntar el tiro. Y acá no hay Lucha Antigranizo que valga.

Cornejo defiende como pocos –y hace mucho hincapié en ello desde lo discursivo- el ahorro y la austeridad como factores clave al momento de tomar una decisión política que impacte en el presupuesto corriente de Mendoza.

El problema se presenta en que hay altas chances de que su mayor conveniencia sea hoy hacer una elección provincial desdoblada de la nacional lo cual impactaría directamente en la caja porque una elección compartida con Nación es casi gratuita para Mendoza y una hecha desdoblada es a cargo exclusivo de las arcas provinciales.

No es tarea sencilla y mucho menos barata, la de movilizar al Correo, la seguridad pública, los docentes y no docentes, abrir escuelas y alistar sistemas de control, entre otros costos onerosos sumados a la impresión de las papeletas que no cuenta porque en el caso anterior, compartiendo con la elección nacional, también se debe costear.

Mi visión importa poco pero va en el sentido de que las elecciones bajo ningún concepto deberían ser consideradas un gasto, son claramente una inversión toda vez que se trata de una convocatoria al pueblo a decidir sobre su futuro más inmediato. No es un tema menor y seguramente podría "ahorrarse” dinero con otros ítems menos importantes que los comicios. Pero bue, así las cosas en la real politik.

elecciones paso 2023.jpg El gobernador Alfredo Cornejo aún no define si desdoblará las elecciones de medio término en el 2025.

¿Ahorrar o ganar?

La disyuntiva pareciera ser para Cornejo ganar vs. ahorrar. El ahorro está asegurado si las elecciones se comparten con Nación, es lo único que está asegurado.

El triunfo no está garantizado si se desdoblan las elecciones, aunque al mandatario provincial lo guían la intuición y las encuestas que muestran una importante aceptación de sus políticas entre la ciudadanía mendocina. Teme que esa evaluación se diluya en una elección compartida con Nación en la que sobrevuele la figura de Javier Milei aunque sea en otra boleta y en otra urna.

En definitiva, el mayor temor es cuánto podría influir en Mendoza la figura de Milei quien también conserva, motosierra en mano, altísimos niveles de aceptación popular. Sobran dedos de una mano para contar la cantidad de veces que el Presidente pasó por esta provincia trayendo cosas o haciendo campaña.

Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG Javier Milei y Alfredo Cornejo, en la primera visita presidencial del mandatario a Mendoza.

Juntando millas

Javier Milei no es afecto a pasear por el país, prefiere el turismo extranjero y caerle a tomar unos mates a Elon Musk en Estados Unidos -su destino favorito- o a Georgia Meloni en Italia, todo esto casi casi como si el dólar estuviera re barato, “así, re corta”.

Así y todo, los mendocinos están alucinados con el Presidente: lo apoyan más de 5 de cada 10 lo cual convierte a la provincia cuyana en una de las más fanáticas de las políticas de asfixia, ajuste y achicamiento del Estado, haciendo gala de su fama de conservadora desde siglos remotos.

Veremos si esa pasión logra contagiarse en las urnas beneficiando a las arrietas o correas llanos elegidos por el team de La Libertad Avanza Mendoza para la próxima contienda.

Cornejo intentará seguir controlando la Legislatura mendocina como hasta hoy con un claro predominio del radicalismo en ambas cámaras y con aliados no radicales que ocupan un número muy limitado de escaños.