Ajustar a lo bruto se contrapone a la inteligencia y la empatía

paro de medicos del pami Los médicos que atienden a afiliados del PAMI iniciaron un paro. Foto: Primera Edición

Políticas productivistas que armonicen regiones y sectores de generación de riqueza, acciones en áreas sensibles como la salud pública, la educación, la vivienda, la infraestructura o las coberturas sociales son partes vitales del funcionamiento eficaz del Estado, sin dejar de lado criterios de eficiencia. Pero desentenderse es no gobernar acerca de aquello que el mercado no va a resolver por sí mismo.

El paro de los médicos de cabecera del PAMI muestra el rostro de la indolencia a la hora de fijar prioridades desde el poder. Las medidas de fuerza que encabezan docentes universitarios son otra demostración de indiferencia a lo estratégico. En este caso, haciendo caso omiso a la ley sancionada por el Congreso con mayoría especial y desoyendo el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Se ha comprendido mayoritariamente la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal como presupuesto básico para edificar un país previsible y atractivo para las necesarias inversiones del sector privado. Pero ello no supone negar la importancia de la definición de prioridades a la hora de reducir el malgasto, que es alentado por el despilfarro del funcionariado y por la corruptela en diversos estamentos sobre los que los ejemplos abundan.

El presidente le pide paciencia a la población que solo se genera de manera natural con señales que hoy brillan por su ausencia.