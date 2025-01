Suiza: Odermatt volvió a deslumbrar en Adelboden

El segundo lugar fue para otro suizo, Loic Meillard, que quedó a tan solo dos décimas de segundo de Odermatt. Meillard, que había abandonado en el Slalom del día anterior, logró recuperar con una actuación sólida. "Estoy contento, pero esas dos décimas me dejan pensando en dónde las perdí. De todas formas, fue un buen resultado después de lo de ayer", dijo el esquiador de Rossignol.

El último escalón del podio lo ocupó el italiano Luca De Aliprandini, que sorprendió con una remontada impresionante. Tras quedar 12° en la primera manga, logró escalar posiciones con una segunda bajada casi perfecta. "Sé que puedo ser muy rápido si no cometo errores. Hoy estuve al 99%, salvo en una puerta, pero estoy muy conforme con mi nivel", expresó De Aliprandini, quien también destacó el marco de público en Adelboden.

