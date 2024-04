►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: Alyeska Resort se acerca a los 19 metros de nieve

Con más de 1.300 hectáreas de esquí y snowboard para todos los niveles, Snowmass es un destino incomparable para los fanáticos de las tablas. Su ubicación a pocos minutos del aeropuerto internacional y su amplia gama de actividades fuera de las pistas, hacen de Snowmass un lugar ideal para disfrutar de la mejor nieve.

Para más información sobre promociones o planificar tu viaje, visitá el sitio web de Aspen Snowmass.

Embed - Aspen Snowmass on Instagram: "Wrapping up a powder-filled March with 46 inches of snow in the last 7 days : @tamarasusaphoto"