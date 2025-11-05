Se reaviva la ilusión de atletas de Rusia para Milán-Cortina 2026

El fallo no solo impacta al luge: podría influir también en lo que decidan la FIS y la Unión Internacional de Biatlón (IBU), que hasta ahora mantuvieron un cierre total. Según el TAS, prohibir de forma general a todos los atletas por su nacionalidad es jurídicamente débil, y cada caso debería analizarse por separado. Si las federaciones no revisan su postura, podrían enfrentarse a nuevas apelaciones.

Mientras tanto, el COI mantiene su decisión de excluir a los equipos nacionales, pero este fallo deja claro que las sanciones amplias por motivos políticos no serían lo suficientemente válidas.

Para muchos atletas rusos que se entrenan afuera o bajo programas internacionales, la noticia representa una ilusión concreta: quizás todavía haya una vía para llegar a los Juegos. Pero también falta mucho por resolver.

Por otro lado, la FIS y la IBU quedaron en una posición incómoda. Con los tiempos de clasificación cada vez más cortos y la presión judicial en aumento, van a tener que decidir en breve si mantienen su postura o si analizan cada caso.

A menos de cien días de Milán-Cortina, el panorama olímpico está más revuelto que nunca. El deporte vuelve a cruzarse con la política, y aunque nada está definido, el fallo del TAS encendió una luz para los atletas rusos y bielorrusos que, hasta hace poco, parecía apagada.