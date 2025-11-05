Jannik Sinner, el chico del esquí que terminó conquistando el tenis

Durante su infancia compitió en los torneos más importantes de Italia, sumando títulos y medallas que lo apuntaban como una promesa del esquí alpino. Pero a los 13 años tomó una decisión que cambió todo: dejar las montañas para probar suerte con el tenis. “En el tenis podés cometer errores y aun así ganar. En el esquí, si te equivocás una vez, se terminó la carrera”, contó en una entrevista de Vogue.

El cambio no fue fácil, pero la disciplina y la cabeza que desarrolló en la nieve lo llevaron a avanzar rapidísimo. A los 16 ya era profesional, y unos años después empezó a codearse con los mejores del mundo. Mucho de lo que hoy se ve en su juego —la coordinación, el equilibrio y los reflejos— viene directamente de sus días sobre los esquíes. “En el esquí aprendí a no dudar, a confiar en mis movimientos y a seguir adelante”, dijo alguna vez, dejando claro que esa mentalidad lo acompaña en cada punto.