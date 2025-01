Estados Unidos: más nevadas y promesas de acción en Front Range

Las nevadas siguen cayendo en las montañas de la región, y los acumulados seguirán subiendo en los próximos días. De todas maneras, debido al clima, se recomienda extremar precauciones al manejar por la I-70, ya que las condiciones en la ruta son complicadas.

Embed - Copper Mountain on Instagram: " from our uphillers this morning. It’s DEEP! #CopperMountain #TheAthletesMountian #Uphill #PowderDay #PowderAlert"