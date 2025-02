Estados Unidos: Arapahoe Basin, pionero en sustentabilidad en la nieve

Uno de los grandes hitos de A-Basin fue lograr que el 100% de su electricidad provenga de fuentes renovables desde 2023, dos años antes de lo previsto en su plan de carbono neutralidad para 2025. Todo lo que consume energía en la montaña —desde las sillas hasta la fabricación de nieve— funciona con energía limpia gracias a acuerdos con granjas solares y programas comunitarios.

Pero la sustentabilidad no se trata solo de electricidad. Durante el verano, A-Basin restauró arroyos en la base de la montaña, devolviéndolos a su cauce natural en lugar de canalizarlos con tubos metálicos. Además, el resort trabaja con la comunidad para promover el transporte sustentable y reciclar el 75% de sus residuos.

El liderazgo también juega un papel clave. Tony Cammarata, Director de Planificación y Desarrollo de A-Basin, lleva más de 25 años en la montaña y es uno de los impulsores de estas iniciativas. Su pasión por la nieve y la naturaleza lo llevó incluso a Washington D.C. para abogar por leyes que exijan a las empresas divulgar sus impactos ambientales.

Embed - Arapahoe Basin Ski Area on Instagram: "A-Basin is proud to be STOKE Certified at the Sustainable Level We are the FIRST EVER ski area to achieve this second-highest level of STOKE certification. We’re looking forward to continuing our work to eventually achieve the highest level of this certification. #SustainabilityMONDAY (because we’re actually sustainable every day of the week ) STOKE is the Sustainable Tourism and Outdoors Kit for Evaluation. The sustainability certification body provides standards built specifically for surf and ski tourism operators, destinations, and affiliated events. The average ski area scores around 9%, while Arapahoe Basin came in at 63%. Photos include steps we’ve taken to get this certification: Summer restoration projects, like this seasons wet land restoration Partnering with local organizations like HC3 at our Save Our Snow Event Engaging our employees and community with summertime mountain clean ups Advocating for climate action in Colorado and across the nation, like our Director of Development Tony, who attended the Ceres Summit in DC advocating for the Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors - and it passed! Curating green building designs, like our waterless buildings at Steilhang and il Rifugio both equipped with solar panels Inundating your feed with #SustainabilitySunday every single week to spread tips & tricks to think GREEN! NOT PICTURED: Our staff taking extra steps to preserve our natural environment! We thank everyone at A-Basin for taking extra care in doing everything from responsible procurement to sorting trash & recycling, carpooling to work, and educating and supporting our guests in these ventures. Thank you"