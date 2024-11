►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: tras las nevadas otro resort pone primera en Colorado

A-Basin además compensa sus emisiones a través de proyectos de reducción de carbono, ayudando a fomentar un cambio sustentable en la industria del esquí.

Con más de 560 hectáreas, A-Basin es famoso por sus pendientes pronunciadas y un terreno que desafía a sus visitantes.

Embed - Arapahoe Basin Ski Area on Instagram: "And this was just day one We’re just getting started on another legendary season and we can’t wait to see you out there : @herb.media"