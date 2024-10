Esquí: Noruega arrasó en Sölden

Odermatt, tres veces campeón de la Copa del Mundo y favorito en Sölden, sorprendió con una caída que lo dejó fuera de competencia en la primera manga, un arranque inesperado para quien dominó la disciplina el año pasado.

Por el lado femenino, la italiana Federica Brignone se llevó la victoria ante una Mikaela Shiffrin que tuvo problemas en la segunda bajada. Shiffrin, que lideraba tras la primera manga y parecía encaminada hacia su victoria nro 98 en la Copa del Mundo, perdió valiosos segundos en la parte baja del recorrido y terminó en el quinto lugar.

►TE PUEDE INTERESAR: Esquí: Gravier y Baruzzi están listos para su debut en la Copa del Mundo

Alice Robinson, de Nueva Zelanda, se quedó con el segundo puesto, mientras que la local Julia Scheib, en una actuación memorable, trepó desde el 14º lugar en la primera manga para subirse al podio por primera vez en su carrera. La ausencia de la eslovaca Petra Vlhova por lesión y el retiro de Lara Gut-Behrami después de la entrada en calor jugaron a favor de Brignone, que se llevó su vigésimo octava victoria en la Copa del Mundo.

La competencia también tuvo la histórica participación de dos esquiadores argentinos que hicieron su debut en Sölden: Tiziano Gravier y Francesca Baruzzi. Aunque no pudieron clasificar a la segunda manga, ambos demostraron una buena performance y dejaron una buena impresión en el arranque de la temporada.

Tiziano registró un tiempo de 1:10.96 en la competencia masculina, mientras que Francesca terminó su manga en 1:10.01. A pesar de no pasar el corte, el aprendizaje es clave para estos jóvenes atletas, que dan sus primeros pasos en un nivel de altísima exigencia.

La Copa del Mundo continúa el 16 de noviembre en Levi, Finlandia, donde la rama femenina tomará nuevamente protagonismo. Las miradas estarán puestas en el posible regreso de Petra Vlhova y en si Shiffrin logra dejar atrás el traspié inicial para volver a la senda de la victoria.

El arranque de temporada ya dejó claro que nada está garantizado, con grandes sorpresas en el podio. La competencia promete ser más peleada que nunca, y tanto los favoritos como los nuevos talentos van a regalarnos una temporada a pura lucha.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "That’s a wrap! Thank you, Sölden, for an incredible weekend, and a huge thanks to all the fans! Your energy made it unforgettable. #sölden #skiverrückt #fisalpine"