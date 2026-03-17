Esquí: Odermatt se quedó con el Globo de Cristal de Super-G sin largar

Según detalló, el equipo de pista estuvo trabajando durante toda la noche para remover la nieve acumulada, pero el estado de la superficie no permitía garantizar una competencia segura.“Los organizadores trabajaron toda la noche intentando sacar la nieve, pero teníamos una capa fresca de unos 30 centímetros y la superficie ya no estaba sólida. La nieve muerta se desmorona en todos lados, así que era imposible pensar en hacer la carrera”.

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La cancelación terminó definiendo automáticamente el título, ya que se trata del último fin de semana antes de las finales de la Copa del Mundo en Lillehammer y la carrera no podía reprogramarse.

“Este es el último fin de semana antes de las finales en Lillehammer, así que lamentablemente no se puede reprogramar. Acabo de escuchar que es otro globo para Odi, así que felicitaciones para él”, agregó Waldner.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "FOUR IN A ROW Marco Odermatt is the 2026 Super G World Cup Winner! After the cancellation of today’s Super G in Courchevel, Marco Odermatt has mathematically secured his fourth Super G Crystal Globe. 16th Crystal Globe for the Swiss star! #fisalpine" View this post on Instagram

Con este resultado, Odermatt conquista el Globo de Cristal de Super G por cuarta temporada consecutiva, confirmando su dominio en la disciplina.

Además, se trata del tercer Globo que gana en esta temporada. El viernes ya había asegurado el Globo general y el de descenso tras finalizar tercero en la carrera disputada en Courchevel.

El suizo llegaba a esta jornada con una ventaja de 158 puntos sobre su principal perseguidor, el austríaco Vincent Kriechmayr. Esa diferencia se construyó gracias a sus victorias en el arranque de la temporada en Copper Mountain (USA) en noviembre y luego en Kitzbühel (Austria) en enero.

Kriechmayr, por su parte, había ganado en Beaver Creek en diciembre y todavía mantenía chances matemáticas de descontar puntos en el cierre del calendario. Sin embargo, la nevada en Courchevel terminó cerrando definitivamente la pelea por el título.

El Top 10 del Super G en la Copa del Mundo