Esquí: Odermatt se quedó con el Globo de Cristal de Super-G sin largar

La competencia estaba programada originalmente para el sábado pero las fuertes nevadas obligaron a suspenderla. Durante la noche cayó una gran cantidad de nieve y, aunque los organizadores trabajaron intensamente para preparar la pista, finalmente se decidió cancelar la prueba.
El director de carrera de la FIS, Markus Waldner, explicó la situación: “Recibimos mucha nieve durante la noche, que recién se detuvo alrededor de las 6 o 6:30 de la mañana”.
Según detalló, el equipo de pista estuvo trabajando durante toda la noche para remover la nieve acumulada, pero el estado de la superficie no permitía garantizar una competencia segura.“Los organizadores trabajaron toda la noche intentando sacar la nieve, pero teníamos una capa fresca de unos 30 centímetros y la superficie ya no estaba sólida. La nieve muerta se desmorona en todos lados, así que era imposible pensar en hacer la carrera”.
La cancelación terminó definiendo automáticamente el título, ya que se trata del último fin de semana antes de las finales de la Copa del Mundo en Lillehammer y la carrera no podía reprogramarse.
“Este es el último fin de semana antes de las finales en Lillehammer, así que lamentablemente no se puede reprogramar. Acabo de escuchar que es otro globo para Odi, así que felicitaciones para él”, agregó Waldner.
Con este resultado, Odermatt conquista el Globo de Cristal de Super G por cuarta temporada consecutiva, confirmando su dominio en la disciplina.
Además, se trata del tercer Globo que gana en esta temporada. El viernes ya había asegurado el Globo general y el de descenso tras finalizar tercero en la carrera disputada en Courchevel.
El suizo llegaba a esta jornada con una ventaja de 158 puntos sobre su principal perseguidor, el austríaco Vincent Kriechmayr. Esa diferencia se construyó gracias a sus victorias en el arranque de la temporada en Copper Mountain (USA) en noviembre y luego en Kitzbühel (Austria) en enero.
Kriechmayr, por su parte, había ganado en Beaver Creek en diciembre y todavía mantenía chances matemáticas de descontar puntos en el cierre del calendario. Sin embargo, la nevada en Courchevel terminó cerrando definitivamente la pelea por el título.
El Top 10 del Super G en la Copa del Mundo
- Marco Odermatt – 425 puntos (ganador del Globo de Cristal 2025/26)
- Vincent Kriechmayr – 267
- Stefan Babinsky – 243
- Raphael Haaser – 241
- Giovanni Franzoni – 240
- Franjo Von Allmen – 229
- Stefan Rogentin – 200
- Jan Zabystran – 163
- Dominik Paris – 157
- Marco Schwarz – 151