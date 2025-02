Esquí: las reacciones tras la hazaña de Shiffrin

Si alguien puede dimensionar lo que acaba de hacer Shiffrin, son los propios esquiadores. Annemarie Moser-Pröll, una de las grandes de todos los tiempos, fue categórica: “100 victorias en la Copa del Mundo para Mikaela… Increíble, espectacular. No solo quiere ganar, sino que aplasta a la competencia. Para mí, Mikaela es y será la mejor de la historia”.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: " victories. One legend. From across the world of sports and beyond, the greatest are recognizing greatness. Mikaela Shiffrin’s 100th World Cup win is a milestone for the ages—an achievement that cements her legacy among the all-time greats. History made. Inspiration unmatched. Congratulations, Mikaela! #fisalpine #Mik100 #Legendary #HistoryMade #mikaelashiffrin"