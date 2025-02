Esquí: Copper Mountain recibirá la Copa del Mundo en la previa olímpica

Copper Mountain, conocida como "la montaña de los atletas", es el lugar de entrenamiento del equipo estadounidense de esquí alpino y cuenta con una de las mejores infraestructuras del mundo para la disciplina. Su altura, orientación y calidad de nieve la hacen ideal para carreras de primer nivel, algo que la FIS tomó muy en cuenta para darle ese lugar en el calendario.

Embed - Copper Mountain on Instagram: "Copper. Soon to be the home of the 2025 Stifel Copper Cup, an Audi FIS Ski World Cup. World Cup Alpine racing is coming to #TheAthletesMountain November 27-30, 2025 (pending FIS Council approval)! Stifel U.S. Ski Team athletes, Mikaela Shiffrin, River Radamus, & more, plus world-class athletes from around the globe will compete in women’s giant slalom and slalom, plus men’s super-G and giant slalom. After decades of hosting world-class training, we take pride in being an official Training Center for the Stifel U.S. Ski Team & are thrilled to welcome these incredible athletes as they push the limits of speed and skill. Welcome to the newest home of FIS World Cup ski racing—we’re stoked to have you. #CopperMountain #TheAthletesMountain"