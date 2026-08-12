La nieve volvió a Villa La Angostura y llegó justo cuando más hacía falta. Después de un comienzo de temporada irregular, las últimas nevadas dejaron nuevamente bien blanca a la cordillera y mejoraron notablemente las condiciones en Cerro Bayo, que ya tiene toda la montaña habilitada. La parte alta presenta muy buenas condiciones y la nieve permitió abrir sectores hasta la base. Desde el centro de esquí y snowboard destacan que la mejora se siente también en el movimiento turístico, con más consultas y reservas para las próximas semanas.
Esquí: Cerro Bayo se viste de blanco y recibe una nueva batalla del freeride
Cerca de 100 riders de esquí y snowboard competirán este domingo en Cerro Bayo en una nueva fecha de Freeride Argentina, impulsada por las recientes nevadas que mejoraron las condiciones de la montaña.
Para los fanáticos de la nieve, la postal es de esas que invitan a preparar los equipos y salir para la montaña: más nieve, mejores condiciones para esquiar y un escenario que vuelve a poner a Villa La Angostura entre los destinos más buscados de la Patagonia.
Freeride Argentina: los riders buscan su línea
Y con la montaña en mejores condiciones, este domingo llega una jornada especial para los amantes del freeride. Cerro Bayo será sede de una nueva fecha de Freeride Argentina, con cerca de 100 riders que competirán con esquíes y tablas de snowboard en la modalidad fuera de pista.
El freeride propone otra manera de vivir la montaña. Los competidores tienen que encontrar su propia línea sobre el terreno natural y combinar técnica, velocidad, control y lectura del terreno para completar sus descensos.
La competencia reunirá a riders de distintos puntos de Sudamérica y volverá a poner a Villa La Angostura y Cerro Bayo en el centro de la escena del freeride regional. Y la llegada de nieve suma un ingrediente clave para una disciplina que necesita buenas condiciones de montaña y terreno natural.
El impacto de las nevadas en el turismo
El regreso de las nevadas tampoco pasó desapercibido para el turismo. En Villa La Angostura comenzaron a crecer las consultas y reservas para las próximas semanas, especialmente después de que la nieve mejorara las condiciones para esquiar.
La expectativa está puesta en la segunda mitad de agosto y en el próximo fin de semana largo, mientras el destino busca aprovechar al máximo lo que queda de la temporada.