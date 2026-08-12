Esquí: Cerro Bayo se viste de blanco y recibe una nueva batalla del freeride

El freeride propone otra manera de vivir la montaña. Los competidores tienen que encontrar su propia línea sobre el terreno natural y combinar técnica, velocidad, control y lectura del terreno para completar sus descensos.

La competencia reunirá a riders de distintos puntos de Sudamérica y volverá a poner a Villa La Angostura y Cerro Bayo en el centro de la escena del freeride regional. Y la llegada de nieve suma un ingrediente clave para una disciplina que necesita buenas condiciones de montaña y terreno natural.

El impacto de las nevadas en el turismo

El regreso de las nevadas tampoco pasó desapercibido para el turismo. En Villa La Angostura comenzaron a crecer las consultas y reservas para las próximas semanas, especialmente después de que la nieve mejorara las condiciones para esquiar.

La expectativa está puesta en la segunda mitad de agosto y en el próximo fin de semana largo, mientras el destino busca aprovechar al máximo lo que queda de la temporada.