Neuquén: Chapelco suma alquiler online y beneficios

Para quienes planean una escapada a la nieve, organizar la jornada antes de llegar a la montaña puede marcar la diferencia. Chapelco, en Neuquén, sumó la posibilidad de alquilar equipos de esquí online a través de su rental oficial, una alternativa que permite llegar con parte de la tarea resuelta y ganar tiempo en el cerro.
Los visitantes que alquilen equipos por tres días, tanto online como de manera presencial, tendrán incluido sin cargo el servicio de SmartLockers durante toda la estadía, un beneficio extra para quienes se quedan varios días.
Chapelco cuenta con más de 700 SmartLockers para equipos en la Estación 1200, con espacio para guardar dos o cuatro equipos. A esto se suman otros 350 lockers para mochilas en la Estación 1600. El servicio se gestiona en la boletería y queda asociado al pase mediante la ChipCard.
La opción permite dejar los equipos en el cerro y evitar tener que trasladarlos todos los días, un detalle que se agradece después de varias horas de esquí.
Los beneficios también alcanzan a los residentes de San Martín de los Andes. Chapelco mantiene el pase gratuito para los mayores de 70 años que tengan domicilio en la localidad.
La promoción sirve tanto para quienes quieran esquiar como para aquellos que simplemente quieran subir al complejo con un pase peatonal. Para acceder al beneficio hay que realizar el trámite personalmente en la boletería y presentar el DNI que acredite el domicilio en San Martín de los Andes.
Como siempre en la nieve, las condiciones pueden cambiar de un día para otro. Por eso, desde Chapelco recuerdan que el uso de casco es obligatorio para todos los esquiadores, sin importar la edad ni el nivel de experiencia.
También recomiendan consultar cada día el estado de las pistas y de los medios de elevación a través de la aplicación oficial de Chapelco, donde se publica el parte actualizado de cada jornada.