Neuquén: Chapelco suma alquiler online y beneficios

La opción permite dejar los equipos en el cerro y evitar tener que trasladarlos todos los días, un detalle que se agradece después de varias horas de esquí.

Los beneficios también alcanzan a los residentes de San Martín de los Andes. Chapelco mantiene el pase gratuito para los mayores de 70 años que tengan domicilio en la localidad.

La promoción sirve tanto para quienes quieran esquiar como para aquellos que simplemente quieran subir al complejo con un pase peatonal. Para acceder al beneficio hay que realizar el trámite personalmente en la boletería y presentar el DNI que acredite el domicilio en San Martín de los Andes.

Como siempre en la nieve, las condiciones pueden cambiar de un día para otro. Por eso, desde Chapelco recuerdan que el uso de casco es obligatorio para todos los esquiadores, sin importar la edad ni el nivel de experiencia.

También recomiendan consultar cada día el estado de las pistas y de los medios de elevación a través de la aplicación oficial de Chapelco, donde se publica el parte actualizado de cada jornada.