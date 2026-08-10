La Hoya: más horas de esquí y un beneficio para los mayores de 70

La Hoya abrió oficialmente la temporada el pasado 11 de julio y, durante estas primeras semanas, mantiene una operación sólida y un movimiento constante de visitantes. El centro de esquí recibió a vecinos y familias durante las vacaciones de invierno de Chubut y también aprovechó el último tramo del receso de Buenos Aires y otras provincias.

Una montaña para todos los niveles

Uno de los atractivos de La Hoya es la variedad de propuestas que ofrece en una montaña relativamente compacta y muy cercana a la ciudad. Actualmente cuenta con pistas para distintos niveles, desde quienes están dando sus primeros pasos sobre los esquís hasta los más experimentados que buscan disfrutar de una jornada completa en la nieve.

La oferta se completa con la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard, alquiler de equipos, paradores gastronómicos y alternativas para quienes prefieren vivir la montaña como peatones.

Pero si hay algo que distingue a La Hoya es su nieve. La orientación sur de la montaña favorece la conservación del manto durante la temporada y contribuye a mantener una nieve seca y liviana, una característica especialmente valorada por los esquiadores.

A eso se suma la cercanía. El centro de esquí está ubicado a apenas 13 kilómetros del centro de Esquel, por lo que el traslado hasta la montaña demanda unos 15 minutos. En otras palabras: una jornada de esquí puede empezar casi tan rápido como salir de la ciudad.

El trabajo que hay detrás de una buena pista

Cada vez que llega una nevada, el paisaje cambia y la montaña se transforma. Pero para que esa nieve pueda convertirse en una buena jornada de esquí hay un trabajo que empieza mucho antes de que aparezcan los primeros visitantes.

El equipo de montaña analiza permanentemente el estado del manto y de las pistas, además de factores como el viento, la temperatura y la visibilidad. Con esa información se toman las decisiones sobre qué sectores pueden habilitarse y bajo qué condiciones. Durante la noche y la madrugada trabajan los maquinistas, que recorren las pistas con PistenBully 600 Polar para distribuir, compactar y acondicionar la nieve.

Los Pisteros Socorristas también comienzan su jornada antes de la apertura. Controlan los sectores esquiables, revisan la seguridad, colocan señalización y protecciones y acompañan a los visitantes durante el día.

Cuando las condiciones lo requieren, además, se activa el Plan de Intervención y Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.), un protocolo preventivo que permite trabajar sobre los riesgos asociados a la acumulación de nieve.

El equipo de Medios de Elevación completa ese trabajo con los controles e inspecciones de aerosillas y telesquíes antes y durante la operación. Todo ese engranaje es el que permite que una nevada termine, unas horas después, convertida en pistas listas para disfrutar.

Un beneficio especial para los mayores de 70

A las novedades vinculadas con la nieve se sumó esta semana una iniciativa pensada para los residentes de la región.

Desde el lunes 3 de agosto, las personas mayores de 70 años que vivan en Esquel o Trevelin pueden ingresar sin cargo a La Hoya. El beneficio alcanza tanto a quienes quieran disfrutar del cerro como peatones como a quienes practiquen esquí.

Para acceder es necesario presentar el DNI que acredite la edad y el domicilio en alguna de las dos localidades. El trámite se realiza de manera presencial y exclusivamente en las boleterías del centro de esquí.

Agosto, con más nieve en el horizonte

La llegada de nuevas nevadas y la posibilidad de que se acumulen entre 15 y 25 centímetros adicionales durante estos días permiten mirar con optimismo el desarrollo de agosto.

La conectividad también suma una buena noticia. Durante este mes, el vuelo directo Córdoba–Esquel contará con dos frecuencias semanales, una alternativa que puede favorecer la llegada de visitantes desde nuevos mercados.

Para quienes viven en Esquel y Trevelin, mientras tanto, la ecuación es todavía más sencilla: una montaña a pocos minutos de casa, nieve nueva y una jornada que ahora se estira hasta las 17.