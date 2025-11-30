Violento tiroteo: un ataque a un salón de fiestas dejó cuatro muertos y 10 heridos.

Un ataque en pleno festejo de un cumpleaños infantil provocó la muerte de cuatro personas y otras 10 resultaron heridas en medio de un intenso tiroteo ocurrido este sábado por la tarde-noche en la localidad de Stockton, en California, en un salón de fiestas donde se desarrollaba una reunión familiar.
El ataque se produjo poco antes de las 18, en la zona norte de la ciudad, de acuerdo a los datos aportados por la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín. Una vocera informó que entre los heridos de bala se encontraban niños y adultos, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre el estado de salud de quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.
"Los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo”, señaló la vocera. El ataque se produjo dentro del salón, que comparte estacionamiento con otros comercios que su ubican en la zona, incluyendo un Dairy Queen, donde se desarrollaba la celebración familiar. Stockton es una localidad que se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.
El presunto atacante se encuentra prófugo, según la oficina del Sheriff mientras que las autoridades están reuniendo cualquier información importante respecto al lamentable suceso, mientras los investigadores trabajan para tratar de determinar el motivo del violento ataque y no descartan ninguna hipótesis. La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín está a cargo de la investigación.
Una vez concretado el ataque, varias personas que resultaron heridas, entre niños y adultos, fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos al lugar de la celebración. Las autoridades no brindaron por el momento ninguna información respecto al estado de salud de los internados ni sobre la identidad de las víctimas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue notificado inmediatamente sobre el tiroteo y dio todas las instrucciones para darle total apoyo del estado de California para asistir a la comunidad.
Este ataque en la ciudad de Stockton se suma a la creciente lista de comunidades estadounidenses afectadas por la violencia armada en espacios cotidianos. El Archivo de Violencia con Armas de Fuego reveló en las últimas horas que durante este año se han producido al menos 380 tiroteos masivos en Estados Unidos en donde resultaron heridas víctimas inocentes.