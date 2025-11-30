Violento tiroteo: un ataque a un salón de fiestas dejó cuatro muertos y 10 heridos.

El presunto atacante se encuentra prófugo, según la oficina del Sheriff mientras que las autoridades están reuniendo cualquier información importante respecto al lamentable suceso, mientras los investigadores trabajan para tratar de determinar el motivo del violento ataque y no descartan ninguna hipótesis. La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín está a cargo de la investigación.

Una vez concretado el ataque, varias personas que resultaron heridas, entre niños y adultos, fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos al lugar de la celebración. Las autoridades no brindaron por el momento ninguna información respecto al estado de salud de los internados ni sobre la identidad de las víctimas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue notificado inmediatamente sobre el tiroteo y dio todas las instrucciones para darle total apoyo del estado de California para asistir a la comunidad.

California tiroteo fiesta

Este ataque en la ciudad de Stockton se suma a la creciente lista de comunidades estadounidenses afectadas por la violencia armada en espacios cotidianos. El Archivo de Violencia con Armas de Fuego reveló en las últimas horas que durante este año se han producido al menos 380 tiroteos masivos en Estados Unidos en donde resultaron heridas víctimas inocentes.