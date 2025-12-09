VIDEO: el momento en el que una ola gigante provocó una tragedia en España

El pasado domingo, la costa de Gran Canarias fue el escenario de una terrible tragedia que sacude a toda España: una ola de varios metros de altura arrastró a varias personas que se encontraban en la piscina natural del Charco de Isla Cangrejo, en el Acantilado de los Gigantes.
Como resultado de lo sucedido, al menos son cuatro las personas fallecidas, mientras que por ahora continúa la búsqueda de una quinta persona que fue atrapada por el oleaje.
VIDEO: el momento en el que una ola gigante sorprendió a 20 turistas en España
Por ahora no se descarta que aparezcan más víctimas, ya que eran aproximadamente 20 las personas que se encontraban disfrutando al momento del impacto.
Fueron tres víctimas las que murieron en el acto: una mujer de 55 años, un hombre de 35 y otro cuya edad aún no fue confirmada. La cuarta vida perdida en la tragedia fue la de una mujer que había sufrido un paro cardiorrespiratorio y murió de camino al hospital.
Según fuentes locales, dos de las víctimas son turistas rumanos y una es eslovaca, aunque todavía no se brindó un reporte oficial. Además, varias personas sufrieron heridas al ser golpeadas por el agua.
El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, explicó a EFE que la piscina de Isla Cangrejo estaba cerrada justamente por el peligro. Sin embargo, muchas personas, en su mayoría turistas, ignoraron la prohibición.
“El mar empieza a advertir. Se ponen al borde del muro, viene una olita y parece que no pasa nada… pero ocurre”, lamentó, aclarando que ya se había advertido sobre la llegada de olas amenazantes de entre dos y tres metros.
Olas gigantes, un fenómeno común en Tenerife
Hace apenas un mes, el 8 de noviembre, tres personas murieron en Tenerife y otras quince resultaron heridas en diferentes accidentes provocados por golpes de mar durante la misma jornada.
Las olas gigantes en las Islas Canarias son un fenómeno natural comúnmente conocido como "golpe de mar" u "ola vagabunda" (o rogue wave en inglés), que no son tsunamis, sino olas superficiales impulsadas por el viento.