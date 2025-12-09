VIDEO: el momento en el que una ola gigante provocó una tragedia en España

Fueron tres víctimas las que murieron en el acto: una mujer de 55 años, un hombre de 35 y otro cuya edad aún no fue confirmada. La cuarta vida perdida en la tragedia fue la de una mujer que había sufrido un paro cardiorrespiratorio y murió de camino al hospital.

Según fuentes locales, dos de las víctimas son turistas rumanos y una es eslovaca, aunque todavía no se brindó un reporte oficial. Además, varias personas sufrieron heridas al ser golpeadas por el agua.

españa, olas Las olas gigantes son un fenómeno común en esta parte de España.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, explicó a EFE que la piscina de Isla Cangrejo estaba cerrada justamente por el peligro. Sin embargo, muchas personas, en su mayoría turistas, ignoraron la prohibición.

“El mar empieza a advertir. Se ponen al borde del muro, viene una olita y parece que no pasa nada… pero ocurre”, lamentó, aclarando que ya se había advertido sobre la llegada de olas amenazantes de entre dos y tres metros.

Olas gigantes, un fenómeno común en Tenerife

Hace apenas un mes, el 8 de noviembre, tres personas murieron en Tenerife y otras quince resultaron heridas en diferentes accidentes provocados por golpes de mar durante la misma jornada.

Las olas gigantes en las Islas Canarias son un fenómeno natural comúnmente conocido como "golpe de mar" u "ola vagabunda" (o rogue wave en inglés), que no son tsunamis, sino olas superficiales impulsadas por el viento.