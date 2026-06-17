Video: abuela despistada se mete en una carrera de bicicletas y genera caos y accidentes

Heridos

trofeo carrera La carrera se siguió corriendo a pesar del accidente

El neerlandés Paul Vriesman sufrió las peores consecuencias del golpe inicial. El deportista describió el hecho en sus redes sociales como un incidente de aspecto muy desagradable, aunque aclaró que logró salir de la situación con problemas menores. El ciclista lamentó el suceso debido al duro entrenamiento previo que realizó para la temporada.

A pesar de la espectacularidad de las caídas, todos los afectados por el choque múltiple resultaron sin heridas de gravedad. Los servicios médicos y la organización confirmaron que el accidente no dejó consecuencias físicas importantes en ninguno de los competidores.

Un video para pensar

El comentarista deportivo Los Brolin difundió las imágenes mediante un video viral para concientizar a los asistentes. El especialista remarcó la importancia de respetar los límites del trayecto. Según sus palabras, cualquier invasión a la calzada resulta peligrosa por el ritmo que sostienen los participantes en este tipo de competencias juveniles.

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El noruego Sindre Orholm-Lønseth se quedó con la victoria de la jornada competitiva. El podio del evento europeo cerró con el neerlandés Splinter van’t Hoff en segundo lugar y el local Elias Wändel en la tercera posición.