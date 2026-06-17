Video: abuela despistada se mete en una carrera de bicicletas y genera caos y accidentes

Un video capturó el momento exacto en el que una abuela avanzó sobre la pista con su vehículo de movilidad reducida. La imprudencia ocurrió durante la Saarland Trofeo Juniors, un evento en Alemania que reunió a más de 100 jóvenes ciclistas europeos que buscaban un lugar en el podio.
La aparición inesperada del scooter desató un caos inmediato entre los competidores que avanzaban a gran velocidad por la ruta.
Uno de los ciclistas logró esquivar la parte delantera del vehículo, pero el deportista que viajaba detrás no corrió la misma suerte. El joven golpeó directamente el rodado de la anciana, voló por los aires y dio una vuelta de campana antes de caer al suelo. El tropiezo inicial provocó un efecto dominó que derribó a otros cuatro participantes en la carrera.
Heridos
El neerlandés Paul Vriesman sufrió las peores consecuencias del golpe inicial. El deportista describió el hecho en sus redes sociales como un incidente de aspecto muy desagradable, aunque aclaró que logró salir de la situación con problemas menores. El ciclista lamentó el suceso debido al duro entrenamiento previo que realizó para la temporada.
A pesar de la espectacularidad de las caídas, todos los afectados por el choque múltiple resultaron sin heridas de gravedad. Los servicios médicos y la organización confirmaron que el accidente no dejó consecuencias físicas importantes en ninguno de los competidores.
Un video para pensar
El comentarista deportivo Los Brolin difundió las imágenes mediante un video viral para concientizar a los asistentes. El especialista remarcó la importancia de respetar los límites del trayecto. Según sus palabras, cualquier invasión a la calzada resulta peligrosa por el ritmo que sostienen los participantes en este tipo de competencias juveniles.
El noruego Sindre Orholm-Lønseth se quedó con la victoria de la jornada competitiva. El podio del evento europeo cerró con el neerlandés Splinter van’t Hoff en segundo lugar y el local Elias Wändel en la tercera posición.