Según la National Retail Federation (NRF), un récord de 186,9 millones de personas tiene previsto comprar entre el día del Acción de Gracias, el próximo jueves 27 de noviembre, y el Cyber Monday en Estados Unidos. Las ventas navideñas alcanzarían por primera vez el billón de dólares.
Compras del Día de Acción de Gracias: las cifras marcarán un récord
Más de 186 millones de personas comprarán entre el Día de Acción de Gracias, Black Friday y Cyber Monday en Estados Unidos. Guía para comprar y que no falle
Los analistas proyectan que las ventas durante la temporada navideña (noviembre-diciembre) superarán por primera vez los 1 billón de dólares en Estados Unidos, con un crecimiento estimado del 3,7% al 4,2% respecto al año anterior.
Black Friday y Cyber Monday: los días clave para compradores
La NRF revela que el día más popular será el Black Friday (al día siguiente del Día de Acción de Gracias), con un 70% de los encuestados (unos 130,4 millones) planeando comprar ese día.
En segundo lugar aparece el Cyber Monday, con aproximadamente un 40% de los compradores (unos 73,9 millones) que aprovecharán ofertas online.
Para los argentinos y latinos que viven en o viajan a Estados Unidos, esta secuencia representa una ventana clave de oportunidades: tanto para comprar personalmente en tiendas como para aprovechar envíos o promociones internacionales.
Qué implica esto para argentinos en Estados Unidos o viajando
- Si estás en Estados Unidos, preparate para una gran demanda, las mejores ofertas se concentran en los días justo después del Acción de Gracias.
- Si viajás desde Argentina o planeás hacer compras online desde ahí, controlá envíos internacionales, tiempos de entrega y costos de envío/aduana.
- Aprovechá las promociones relativas al Black Friday y Cyber Monday, pero seguí atento a condiciones, descuentos reales y devoluciones, con tanta actividad, surge también mayor competencia por stock.
Esta temporada de compras tan intensa refleja que los consumidores en Estados Unidos están priorizando regalos y experiencias clave aunque haya una creciente incertidumbre económica.
Fuente: https://www.convenience.org/ y National Retail Federation.