Compras del Día de Acción de Gracias: las cifras marcarán un récord

Los analistas proyectan que las ventas durante la temporada navideña (noviembre-diciembre) superarán por primera vez los 1 billón de dólares en Estados Unidos, con un crecimiento estimado del 3,7% al 4,2% respecto al año anterior.

Black-Friday-efe 1.webp Descuentos en compras por el black friday en un centro comercial de Arlington, Virginia en Estados Unidos. Crédito: EFE/Will Oliver.

Black Friday y Cyber Monday: los días clave para compradores

La NRF revela que el día más popular será el Black Friday (al día siguiente del Día de Acción de Gracias), con un 70% de los encuestados (unos 130,4 millones) planeando comprar ese día.