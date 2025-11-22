Inicio Mundo Acción de Gracias
Compras del Día de Acción de Gracias: las cifras marcarán un récord

Más de 186 millones de personas comprarán entre el Día de Acción de Gracias, Black Friday y Cyber Monday en Estados Unidos. Guía para comprar y que no falle

Jimena Díaz
Un récord de 186,9 millones de personas tiene previsto comprar entre el día del Acción de Gracias en Estados Unidos.

Según la National Retail Federation (NRF), un récord de 186,9 millones de personas tiene previsto comprar entre el día del Acción de Gracias, el próximo jueves 27 de noviembre, y el Cyber Monday en Estados Unidos. Las ventas navideñas alcanzarían por primera vez el billón de dólares.

Los analistas proyectan que las ventas durante la temporada navideña (noviembre-diciembre) superarán por primera vez los 1 billón de dólares en Estados Unidos, con un crecimiento estimado del 3,7% al 4,2% respecto al año anterior.

Black-Friday-efe 1.webp
Descuentos en compras por el black friday en un centro comercial de Arlington, Virginia en Estados Unidos. Crédito: EFE/Will Oliver.

Black Friday y Cyber Monday: los días clave para compradores

La NRF revela que el día más popular será el Black Friday (al día siguiente del Día de Acción de Gracias), con un 70% de los encuestados (unos 130,4 millones) planeando comprar ese día.

En segundo lugar aparece el Cyber Monday, con aproximadamente un 40% de los compradores (unos 73,9 millones) que aprovecharán ofertas online.

Para los argentinos y latinos que viven en o viajan a Estados Unidos, esta secuencia representa una ventana clave de oportunidades: tanto para comprar personalmente en tiendas como para aprovechar envíos o promociones internacionales.

Qué implica esto para argentinos en Estados Unidos o viajando

  • Si estás en Estados Unidos, preparate para una gran demanda, las mejores ofertas se concentran en los días justo después del Acción de Gracias.
  • Si viajás desde Argentina o planeás hacer compras online desde ahí, controlá envíos internacionales, tiempos de entrega y costos de envío/aduana.
  • Aprovechá las promociones relativas al Black Friday y Cyber Monday, pero seguí atento a condiciones, descuentos reales y devoluciones, con tanta actividad, surge también mayor competencia por stock.

Esta temporada de compras tan intensa refleja que los consumidores en Estados Unidos están priorizando regalos y experiencias clave aunque haya una creciente incertidumbre económica.

Fuente: https://www.convenience.org/ y National Retail Federation.

