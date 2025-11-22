Récord de vuelos antes del "Día de Gracias" en Estados Unidos

aeropuertos estados unidos controladores aéreos.jpg El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos se sintió en los aeropuertos. Miles de vuelos presentaron demoras y cancelaciones, lo que puede afectar todavía la operatividad de algunos aeropuertos.

Qué implica para quienes viajan a Estados Unidos

Reservá con margen: al haber tantos vuelos , las conexiones pueden sufrir retrasos o cancelaciones.

Llegá al aeropuerto antes: filas más largas en check-in, equipaje y controles de seguridad.

Empacá con cabeza: la FAA sugiere revisar su página de viajes de feriado para recomendaciones.

Si sos argentino y viajás a Estados Unidos justo para el “Día de Acción de Gracias”, o ya estás ahí, estos consejos te pueden ahorrar demoras.

Ventaja de viajar en la mayor temporada de vuelos

Este pico histórico de tráfico aéreo también puede representar oportunidades: algunas aerolíneas lanzan salidas adicionales, y hay más horarios disponibles para elegir. Pero eso también demanda más atención para cambios de puerta, actualizaciones vía app, y estar preparado ante posibles eventualidades.

El “Día de Acción de Gracias” en Estados Unidos este año va a tener un tráfico aéreo sin precedentes. Planificar correctamente puede marcar la diferencia entre una llegada tranquila y un inicio de feriado con estrés.