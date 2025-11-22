Récord de vuelos antes del "Día de Gracias" en Estados Unidos

La Federal Aviation Administration (FAA) anticipa que el periodo de viajes por el “Día de Acción de Gracias” 2025 en Estados Unidos será el más concurrido en 15 años, con más de 360.000 vuelos programados. Además, la agencia calcula que el martes 25 de noviembre será el día máximo, con más de 52.000 despejes programados.
Recordemos que el cierre del gobierno de Estados Unidos, el más largo de la historia, generó retrasos en vuelos que todavía pueden estar comprometiendo la operatividad de algunos aeropuertos.
Para los argentinos o latinos que viven en Estados Unidos o piensan viajar, esto significa aeropuertos muy cargados, demoras potenciales y necesidad de planificar con anticipación.
Qué implica para quienes viajan a Estados Unidos
- Reservá con margen: al haber tantos vuelos, las conexiones pueden sufrir retrasos o cancelaciones.
- Llegá al aeropuerto antes: filas más largas en check-in, equipaje y controles de seguridad.
- Empacá con cabeza: la FAA sugiere revisar su página de viajes de feriado para recomendaciones.
Si sos argentino y viajás a Estados Unidos justo para el “Día de Acción de Gracias”, o ya estás ahí, estos consejos te pueden ahorrar demoras.
Ventaja de viajar en la mayor temporada de vuelos
Este pico histórico de tráfico aéreo también puede representar oportunidades: algunas aerolíneas lanzan salidas adicionales, y hay más horarios disponibles para elegir. Pero eso también demanda más atención para cambios de puerta, actualizaciones vía app, y estar preparado ante posibles eventualidades.
El “Día de Acción de Gracias” en Estados Unidos este año va a tener un tráfico aéreo sin precedentes. Planificar correctamente puede marcar la diferencia entre una llegada tranquila y un inicio de feriado con estrés.
Fuente: https://www.faa.gov/