Una reconocida periodista, sus tres hijos y la mascota murieron en el incendio de su casa

Incendio periodista familia

A partir del violento siniestro, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar las causas del incendio y un jefe del Departamento de Bomberos afirmó: “Nos duele el corazón por los afectados por esta tragedia”.

La triste noticia provocada por el incendio sacudió al círculo del hockey profesional sobre hielo, ya que Jessie Pierce era una notable periodista que ocupaba de la cobertura y difusión de esta disciplina durante más de una década y mantenía un estrecho vínculo con la NHL. La organización manifestó su pesar a través de un comunicado en el que expresó: “Jessi amaba nuestro deporte y fue una valiosa integrante del equipo durante años. La extrañaremos muchísimo”.

Los responsables de la franquicia Minnesota Wild, donde durante los últimos 10 años Pierce desempeñó su profesión con frecuencia, destacaron sus valores humanos y su entrega por una disciplina que amaba. En ese sentido, editores y compañeros recordaron su energía y profesionalismo, y resaltaron que su familia y el hockey sobre hielo fueron parte fundamental de su vida y la despidieron con dolor y respeto: Descanse en Paz.

El incendio que terminó con la vida de Pierce y su familia

Las autoridades de Minnesota indicaron que la investigación sobre el origen del incendio que le costó la vida a la periodista y su familia sigue en pleno desarrollo y que por estas horas los forenses analizan pruebas en la casa. Desde el Departamento de Bomberos insisten en que la magnitud del siniestro les impidió a los efectivos tener un acceso seguro a la vivienda.

Incendio periodista hockey

La comunidad de White Bear Lake se mostró conmovida por el fallecimiento de Jessie Pierce, además de generar un fuerte impacto en el ámbito deportivo, provocó enormes muestras de afecto entre colegas y seguidores en las redes sociales, donde a través de diversos mensajes se recordó su profesionalismo y compromiso con las coberturas del deporte en pista.

Además, las organizaciones deportivas anunciaron la realización de distintos homenajes a la periodista en fechas próximas mientras continúa la investigación de la tragedia. Mientras que los vecinos y colegas describieron a la familia como de trato cercano, amigable y a Pierce como una profesional incansable.