Periodistas en problemas: la Casa Blanca endurece su postura contra la prensa en plena guerra

Además, funcionarios cercanos al presidente impulsaron medidas que podrían revisar licencias de medios críticos o limitar su funcionamiento, lo que encendió alertas en organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Restricciones concretas al trabajo periodístico

El endurecimiento no es solo discursivo. En paralelo, se registraron medidas que afectan directamente el trabajo de los periodistas:

Limitaciones de acceso a áreas clave del gobierno y del Pentágono.

del gobierno y del Pentágono. Nuevos requisitos y permisos previos para cubrir actividades oficiales.

para cubrir actividades oficiales. Posibles sanciones o expulsiones a reporteros que publiquen información considerada sensible.

Estas decisiones complican la cobertura en tiempo real de la guerra y reducen el contacto directo con fuentes oficiales.

Donald Trump 1

Preocupación por la libertad de prensa

Según Noticias Argentinas, organizaciones como la ACLU y grupos vinculados a la Primera Enmienda advirtieron que estas medidas pueden representar un retroceso en materia de libertad de prensa en Estados Unidos, especialmente en un contexto de guerra donde la información es clave.

El conflicto bélico no solo impacta en el terreno militar, sino también en el plano informativo, donde se libra otra disputa: el control del relato y la difusión de lo que ocurre.