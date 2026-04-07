Tras el ultimátum de Trump a Irán, desde la Casa Blanca negaron el uso de armas nucleares

En respuesta a publicaciones que señalaban una supuesta insinuación por parte del vicepresidente Vance, el equipo presidencial calificó esa interpretación como infundada y negó que ninguna declaración haya sugerido el uso de armas atómicas.

“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el vicepresidente JD Vance ‘insinúa’ tal cosa”, replicó la cuenta oficial del gobierno.

La negativa se produjo después de que una cuenta vinculada a la campaña demócrata amplificara la hipótesis de un ataque nuclear, en coincidencia con el vencimiento del ultimátum de Trump a Irán.

La discusión escaló en redes sociales y generó reacciones de distintos actores políticos. Hasta el momento, la Casa Blanca no respondió a consultas adicionales sobre el sentido específico de las advertencias del presidente y el vicepresidente.

Las dudas emergieron luego de que Trump elevara la presión sobre Irán con un ultimátum para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, publicó el mandatario en su red Truth Social.

Trump advirtió que no desea ese desenlace, pero lo consideró probable si el régimen iraní no modifica su postura antes del plazo fijado para este martes.

Lo que dijo el vicepresidente Vance

“Tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”, dijo Vance.

Las advertencias se dieron en paralelo con una serie de ataques coordinados que impactaron infraestructura clave en varias regiones de Irán.

Es en ese contexto que el mensaje de la Casa Blanca buscó bajar el tono a los rumores sobre el arsenal nuclear, enfatizando que, pese a la retórica empleada por la administración, no existe una decisión de utilizar ese tipo de armas.