Temporada de huracanes: Erin baja a categoría 3 pero sigue siendo un huracán peligroso para Estados Unidos

Las autoridades advirtieron que el huracán generará oleaje y corrientes peligrosas a lo largo de las playas de las Bahamas, Bermuda, gran parte de la costa este de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá durante los próximos días. Además, se prevén posibles inundaciones costeras y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks de Carolina del Norte desde la noche del miércoles.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1957640006190940419?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957640006190940419%7Ctwgr%5E47eedb2906b042d35493166d6abbc983b83a87c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-08-19%2Fhuracan-erin-eeuu-decrece-categoria-3%2F&partner=&hide_thread=false
Una temporada de huracanes más activa de lo normal
Erin es el primer huracán de la actual temporada de huracanes en el Atlántico. La tormenta se formó la semana pasada cerca de Cabo Verde, en África, donde dejó siete muertos antes de intensificarse. El viernes alcanzó la categoría de huracán, sumándose a los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter.
Chantal fue el primero en impactar tierra en Estados Unidos este año, provocando la muerte de al menos dos personas en Carolina del Norte durante julio.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene su previsión de que la temporada de huracanes será “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.