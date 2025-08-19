Inicio Mundo Huracán
Alertas en la costa este

Temporada de huracanes: Erin baja a categoría 3 pero sigue siendo un huracán peligroso para Estados Unidos

El huracán Erin se debilitó a categoría 3, pero amenaza la costa este de Estados Unidos con marejadas, lluvias y evacuaciones en Carolina del Norte

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Sede del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

Sede del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en Miami, Florida, advirtieron sobre el huracán Erin (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Cristobal Herrera-Ulashkevich.

El huracán Erin se debilitó este lunes a categoría 3, pero sigue siendo considerado “peligroso”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami. El ciclón se encontraba a unas 780 millas (1.255 km) al sur-sureste del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora (205 km/h), informó EFE.

Pese a la disminución de intensidad, pasó de categoría 4 a 3, los meteorólogos aseguraron que Erin continuará siendo un huracán mayor al menos hasta mediados de la semana. Según el pronóstico, se moverá entre las Bermudas y la costa este de Estados Unidos, lo que mantendrá el riesgo de condiciones severas en varios estados.

Alertas en Carolina del Norte y la costa este de Estados Unidos

El NHC emitió alertas de tormenta tropical y marejada ciclónica para varias zonas costeras de Carolina del Norte. Autoridades locales ordenaron evacuaciones en las islas de Ocracoke y Hatteras, donde viven alrededor de 5.000 personas.

Las autoridades advirtieron que el huracán generará oleaje y corrientes peligrosas a lo largo de las playas de las Bahamas, Bermuda, gran parte de la costa este de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá durante los próximos días. Además, se prevén posibles inundaciones costeras y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks de Carolina del Norte desde la noche del miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1957640006190940419?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957640006190940419%7Ctwgr%5E47eedb2906b042d35493166d6abbc983b83a87c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-08-19%2Fhuracan-erin-eeuu-decrece-categoria-3%2F&partner=&hide_thread=false

Una temporada de huracanes más activa de lo normal

Erin es el primer huracán de la actual temporada de huracanes en el Atlántico. La tormenta se formó la semana pasada cerca de Cabo Verde, en África, donde dejó siete muertos antes de intensificarse. El viernes alcanzó la categoría de huracán, sumándose a los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Chantal fue el primero en impactar tierra en Estados Unidos este año, provocando la muerte de al menos dos personas en Carolina del Norte durante julio.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene su previsión de que la temporada de huracanes será “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.

Temas relacionados:

Te puede interesar