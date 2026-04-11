Pakistán fue el epicentro de un encuentro histórico entre Irán y Estados Unidos tras el alto el fuego

En un giro estratégico que posiciona a Pakistán como el mediador clave del escenario global, la capital Islamabad se convirtió este sábado en el epicentro de las negociaciones de paz. En una secuencia de reuniones de alto nivel, el primer ministro Shehbaz Sharif recibió de forma consecutiva a las delegaciones de Irán y Estados Unidos.
De esta manera se marcó el inicio formal de un canal de comunicación directa tras el alto el fuego de dos semanas alcanzado recientemente.
El despliegue diplomático comenzó con la comitiva de la República Islámica, liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf. Tras coordinar detalles técnicos con el jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, la delegación iraní se reunió con Sharif para ultimar la hoja de ruta del diálogo.
El vicepresidente de Estados Unidos en suelo islámico
Inmediatamente después del encuentro con los representantes de Teherán, el mandatario local recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.
El funcionario norteamericano y su equipo se encuentran instalados en el Hotel Serena, complejo que ha sido designado como sede blindada para lo que ya se denomina oficialmente como las "Conversaciones de Islamabad".
"Al dar comienzo hoy las conversaciones, el primer ministro mantuvo una reunión con su excelencia JD Vance", confirmó oficialmente la oficina de Sharif, subrayando el rol de anfitrión de la nación asiática en este proceso de paz.
Un canal directo contra el hermetismo
Aunque existe un fuerte hermetismo sobre los puntos específicos que se tratarán en las próximas horas, la presencia simultánea de las cúpulas de Irán y EE. UU. en una misma ciudad confirma que el mecanismo de mediación ha pasado de los mensajes indirectos a una etapa de tratativas presenciales.
El éxito de esta misión no solo depende de la voluntad de las partes, sino de la capacidad de Pakistán para sostener el equilibrio técnico y militar que permita avanzar en acuerdos duraderos en una región que sigue bajo la mirada atenta de toda la comunidad internacional.