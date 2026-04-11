Pakistán fue el epicentro de un encuentro histórico entre Irán y Estados Unidos tras el alto el fuego

vicepresidente estados unidos pakistan iran El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en su arribo este sábado a Pakistán.

El vicepresidente de Estados Unidos en suelo islámico

Inmediatamente después del encuentro con los representantes de Teherán, el mandatario local recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

El funcionario norteamericano y su equipo se encuentran instalados en el Hotel Serena, complejo que ha sido designado como sede blindada para lo que ya se denomina oficialmente como las "Conversaciones de Islamabad".

"Al dar comienzo hoy las conversaciones, el primer ministro mantuvo una reunión con su excelencia JD Vance", confirmó oficialmente la oficina de Sharif, subrayando el rol de anfitrión de la nación asiática en este proceso de paz.

Un canal directo contra el hermetismo

Aunque existe un fuerte hermetismo sobre los puntos específicos que se tratarán en las próximas horas, la presencia simultánea de las cúpulas de Irán y EE. UU. en una misma ciudad confirma que el mecanismo de mediación ha pasado de los mensajes indirectos a una etapa de tratativas presenciales.

El éxito de esta misión no solo depende de la voluntad de las partes, sino de la capacidad de Pakistán para sostener el equilibrio técnico y militar que permita avanzar en acuerdos duraderos en una región que sigue bajo la mirada atenta de toda la comunidad internacional.