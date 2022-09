"Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena", expresó la diva en diálogo con la revista Gente.

reina isabel Liz Truss.jpg La última aparición pública de la reina Isabel II fue el martes, cuando recibió a la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss.

"Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años… Fueron 70 años de reinado. Toda una vida", agregó, aunque también destacó que reinó durante la Guerra de Malvinas que marcó a los argentinos.

Las palabras de Mirtha Legran sobre la muerte de la reina Isabel II

"Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos", dijo en un audio que fue difundido también en el noticiero de América Noticias.

En un momento de frivolidad, Mirtha destacó los looks de la reina: "Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero".

Reina Isabel II 1.jpeg La reina Isabel II, impecable.

Los memes sobre la longevidad de Mirtha Legrand

La emblemática conductora argentina cumplió 95 años el pasado febrero. Su edad avanzada generó numerosos memes en los que se hace referencia a una imaginaria competencia de longevidad.

meme mirtha legran reina isabel.jpg Algunos de los memes sobre la reina Isabel II y Mirtha Legrand que recorrieron la red.