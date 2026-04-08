En un giro que da un respiro al mercado energético global, Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de alto el fuego temporal. La tregua, mediada por Pakistán, llega tras 40 días de guerra en Medio Oriente que pusieron al mundo al borde de una conflagración regional total.
Medio Oriente: Irán celebra una "victoria" el plan de 10 puntos y reabrió Ormuz bajo su control
Irán aceptó un cese al fuego temporal propuesto por Donald Trump. El acuerdo permitiría a Irán enriquecer uranio y mantener el dominio del estratégico estrecho
Desde la capital iraní, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional calificó el entendimiento como una "gran victoria histórica". Según el comunicado oficial, el gobierno de Donald Trump habría aceptado como base de negociación un plan de 10 puntos diseñado por Teherán, el cual otorga concesiones que hasta hace semanas parecían impensables para la Casa Blanca.
El Estrecho de Ormuz: reapertura coordinada bajo control de Irán
Uno de los puntos más críticos del acuerdo es la reapertura "completa y segura" del Estrecho de Ormuz, vía por donde circula gran parte del petróleo mundial. Sin embargo, el triunfo diplomático que reclama Irán reside en que el tránsito no será libre, sino que se realizará en estricta coordinación con sus fuerzas armadas.
Dos buques comerciales ya cruzaron el paso marítimo en las últimas horas, marcando el inicio operativo del cese de hostilidades.
Pese al optimismo en los mercados, la desconfianza reina en el terreno militar. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que no confía en las promesas de Washington y que sus tropas mantienen "el dedo en el gatillo".
"Esta tregua no significa el fin de la guerra. Solo aceptaremos el cese definitivo cuando se respeten los diez puntos, incluyendo el fin de las sanciones y el retiro de tropas de la región", afirmaron desde el alto mando persa.
Aunque desde Washington se habla de una tregua "frágil", el plan iraní aceptado por la administración Trump incluiría:
- Enriquecimiento de uranio: reconocimiento del derecho iraní a continuar con su programa nuclear.
- Control de Ormuz: validación de la soberanía iraní sobre el tránsito en el estrecho.
- Levantamiento de sanciones: fin gradual de las restricciones económicas.
- Compensación por daños: un ítem que exige a EE. UU. resarcir a Irán por los bombardeos a infraestructuras petroleras.
La postura de la Casa Blanca
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, reconoció desde Budapest que la situación es sumamente inestable. Si bien Trump busca una desescalada para estabilizar los precios del crudo, Vance fue tajante: "El presidente está impaciente por avanzar. Si Irán no actúa de buena fe, descubrirán que no es alguien con quien se pueda jugar".
Por ahora, las negociaciones formales se trasladarán a Islamabad, Pakistán, a partir del 10 de abril. Allí se definirá si estas dos semanas son el prólogo de una paz duradera o simplemente el intervalo antes de una nueva y más feroz etapa del conflicto.