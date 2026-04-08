Medio Oriente: Irán celebra una "victoria" el plan de 10 puntos y reabrió Ormuz bajo su control

Dos buques comerciales ya cruzaron el paso marítimo en las últimas horas, marcando el inicio operativo del cese de hostilidades.

Pese al optimismo en los mercados, la desconfianza reina en el terreno militar. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que no confía en las promesas de Washington y que sus tropas mantienen "el dedo en el gatillo".

"Esta tregua no significa el fin de la guerra. Solo aceptaremos el cese definitivo cuando se respeten los diez puntos, incluyendo el fin de las sanciones y el retiro de tropas de la región", afirmaron desde el alto mando persa.

Aunque desde Washington se habla de una tregua "frágil", el plan iraní aceptado por la administración Trump incluiría:

Enriquecimiento de uranio: reconocimiento del derecho iraní a continuar con su programa nuclear.

reconocimiento del derecho iraní a continuar con su programa nuclear. Control de Ormuz: validación de la soberanía iraní sobre el tránsito en el estrecho.

validación de la soberanía iraní sobre el tránsito en el estrecho. Levantamiento de sanciones: fin gradual de las restricciones económicas.

fin gradual de las restricciones económicas. Compensación por daños: un ítem que exige a EE. UU. resarcir a Irán por los bombardeos a infraestructuras petroleras.

La postura de la Casa Blanca

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, reconoció desde Budapest que la situación es sumamente inestable. Si bien Trump busca una desescalada para estabilizar los precios del crudo, Vance fue tajante: "El presidente está impaciente por avanzar. Si Irán no actúa de buena fe, descubrirán que no es alguien con quien se pueda jugar".

Por ahora, las negociaciones formales se trasladarán a Islamabad, Pakistán, a partir del 10 de abril. Allí se definirá si estas dos semanas son el prólogo de una paz duradera o simplemente el intervalo antes de una nueva y más feroz etapa del conflicto.