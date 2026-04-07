Tras la tregua de Trump el petróleo cayó 15% y descomprime los precios de los combustibles

donald trump Donald Trump anunció este martes una tregua con Irán de dos semanas y su decisión impactó en el acto en el precio del petróleo. Foto: Noticias Argentinas

Eso impacta de manera directa en la economía argentina, que durante las últimas semanas operó bajo una fuerte presión inflacionaria por combustibles más caros. La distensión en el estrecho de Ormuz no solo aleja el fantasma de un crudo a U$S130, sino que otorga un margen de maniobra fundamental para la estrategia de precios del gobierno nacional.

Dos semanas seguras para el congelamiento de YPF

El impacto más inmediato se sentirá en la política de precios de YPF. A principios de abril la petrolera estatal había anunciado un ambicioso plan para mantener congelados sus precios por 45 días, una medida que parecía destinada al fracaso si el barril de petróleo se consolidaba arriba de los U$S110, o al menos la obligaba a revisarlos.

Con la caída actual hacia los U$S92, la viabilidad técnica y financiera de este compromiso se fortalece considerablemente. Es que el congelamiento de YPF se había anunciado con un barril de petróleo en torno a los U$S100.

Para las refinadoras locales, que enfrentaban un descalce entre el costo del crudo y el precio en el surtidor, la calma (provisoria por ahora) que se expande desde el polvorín que el último mes y medio ha sido Medio Oriente permite reducir la brecha de paridad de importación.

Al menos para lo que resta de abril se disipa el riesgo o necesidad de aplicar nuevos aumentos de emergencia en la nafta y el gasoil, que ya habían acumulado más del 20% desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel a Irán a fines de febrero.

Impacto del petróleo en la inflación y la logística

La caída del petróleo es recibida con alivio en el Palacio de Hacienda. Un crudo estable por debajo de los tres dígitos es clave para el plan desinflacionario, ya que el combustible es el principal insumo logístico del país.

Al frenarse la escalada de la energía, se reduce la presión sobre el transporte de carga y, por ende, sobre el precio de los alimentos y productos industriales que llegan a las góndolas.

Sin embargo, los analistas advierten que la cautela sigue siendo la norma. Si bien el desplome de esta tarde fue histórico (el petróleo WTI Texas también cayó un 17% situándose cerca de los U$S90) la apertura de los mercados de este miércoles será definitoria.

El cumplimiento efectivo de la tregua y la reapertura total del flujo petrolero en Medio Oriente determinarán si Argentina puede consolidar este alivio en los surtidores o si deberá prepararse para una nueva ronda de volatilidad si el acuerdo diplomático llegara a tambalear.