Más de 5.000 peruanos en Mendoza pueden votar el domingo para presidente en su país

Vuelve el sistema bicameral a Perú

El total general de electores en Perú es de más de 27 millones de personas. Según la CNN, ningún país en la región tuvo alguna vez tantos candidatos presidenciales como ese país.

Este proceso electoral marca el regreso al sistema bicameral en el país vecino, luego de más de 30 años.

Actualmente, el país está presidido por el mandatario interino, que reemplazó al destituido Juan José Jerí, José María Balcázar, quien asumió el 18 de febrero y gobernará hasta el 28 de julio, cuando asuma el que resulte electo.

keiko fujimori Keiko Fujimori aparece como favorita en las encuestas pero sin el procentaje suficiente para imponerse en primera vuelta. Foto: CNN

En caso de que ningún candidato presidencial supere el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados deberán enfrentarse en un balotaje o segunda vuelta, prevista para el domingo 7 de junio.

Los 35 candidatos presidenciales

Entre tantos candidatos, no hay ninguno que sea ampliamente favorito. No obstante, las encuesta anticipan que hasta ahora la que cuenta con más adhesiones es la derechista Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (fallecido) quien fue condenado a 25 años por abusos de poder, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Keiko tiene un 15% de intención de voto.

Le sigue otro dirigente de derecha, el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con un 9% de intención de voto.

La nómina de candidatos es la que sigue:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

George Forsyth (Somos Perú)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Alfonso Espa y Garcés Alvear (Sí Creo)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

José Williams (Avanza País)

Luis Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Paul Jaimes (Progresemos)

Pitter Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Alex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde)

Carlos Espá (Sí Creo).

canidatos a presidente de peru Treinta y cinco son los candidatos presidenciales que se presentan a las elecciones en Perú de este domingo. Foto: Gentileza Tu Diario Huánuco

El vínculo comercial de Perú con Mendoza

Según datos de ProMendoza en base al INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el intercambio comercial de Mendoza con Perú muestra una tendencia de crecimiento constante, reflejada tanto en valores como en volúmenes exportados.

Las exportaciones mendocinas hacia Perú, medidas en dólares FOB, pasaron de 20.479.617 en 2022 a 28.485.716 en 2025. En el mismo período, las ventas en kilogramos también evidenciaron una suba significativa, al incrementarse de 8.131.910 a 12.675.483 kilos.

Entre los principales productos exportados se destacan las peras como producto primario, los jugos de frutas y hortalizas, el vino embotellado en la categoría de manufacturas agropecuarias y distintos insumos industriales, como materiales plásticos, papel, cartón, productos de fundición y combustibles que salen de Mendoza y llegan a Lima o a otras ciudades peruanas.