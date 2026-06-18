Los precios del petróleo se desploman tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

petroleo y riesgo país Crece el optimismo en los mercados, sobre todo en los Europeos.

Las plataformas comerciales de Europa y Asia reportaron un volumen de transacciones alto durante la jornada de hoy. De acuerdo con informes de la agencia de noticias EFE, la volatilidad observada en las semanas previas disminuyó una vez que se difundieron los detalles del entendimiento diplomático alcanzado por las delegaciones de ambas potencias en conflicto, despejando los temores de desabastecimiento en Occidente.

Los alcances del acuerdo geopolítico y su relación con el petróleo

La causa directa de esta reconfiguración de los mercados energéticos fue la publicación del texto oficial de un documento interino de 14 puntos que formaliza el cese del conflicto bélico. La reactivación de las exportaciones de crudo de Teherán y la remoción de los bloqueos aduaneros se presentan como los ejes centrales que permitieron la distensión de los valores de los combustibles a nivel internacional.

El memorando establece que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá de forma inmediata las exenciones necesarias para las ventas de crudo de origen iraní. Este aspecto técnico asegura que las corrientes comerciales de la República Islámica puedan reinsertarse formalmente en el mercado legal global en un plazo estimado de 60 días, incrementando los flujos disponibles de materia prima en los puertos europeos y asiáticos.

El pacto también dispone que el estrecho de Ormuz, una vía navegable clave por donde circula aproximadamente la quinta parte de la producción global de recursos fósiles y gas natural licuado, regresará a sus niveles normales de operatividad habitual en un lapso de 30 días. Las fuerzas navales norteamericanas iniciarán el retiro de sus activos militares ubicados en las proximidades de las terminales portuarias de la región del golfo Pérsico.

Barril Petróleo barriles crudo En el golfo Pérsico se reabrirán todas las rutas comerciales.

A través de sus canales de comunicación habituales, el presidente estadounidense, Donald Trump, ratificó los alcances del compromiso bilateral e instruyó la apertura libre de tarifas de la mencionada ruta marítima. Mediante una declaración pública, el jefe de Estado norteamericano invitó a las empresas navieras internacionales a reactivar la circulación de buques de carga pesada por la zona geográfica anteriormente afectada por las operaciones de guerra.

Por la parte iraní, la firma del memorando fue refrendada por el presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora, Mohamad Baqer Qalibaf, según reportaron fuentes oficiales locales. La administración persa fundamentó su decisión en la necesidad de reactivar el desarrollo de su industria hidrocarburífera y levantar las restricciones financieras que pesaban sobre su Banco Central desde el inicio del conflicto.

Impacto económico global y perspectivas para el petróleo

La concreción de este acuerdo preliminar, antesala de una reunión protocolar convocada en Suiza, contó con la mediación activa de las autoridades de Pakistán, Arabia Saudita, Qatar y Turquía. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, detalló que las comisiones técnicas bilaterales comenzarán a sesionar de inmediato para coordinar la implementación práctica de las medidas de seguridad fronteriza acordadas.

Los líderes del grupo de los siete países más industrializados (G7) expresaron su respaldo al proceso diplomático durante un encuentro sostenido en Evian, Francia. El presidente estadounidense firmó los documentos oficiales en dicho marco, recibiendo el beneplácito de los representantes europeos, quienes consideraron el cese al fuego como un paso fundamental para mitigar la inflación internacional de alimentos y energía.

En contraposición, el gobierno de Israel manifestó marcadas reservas institucionales respecto a los términos del documento suscripto en Europa, argumentando que las medidas plasmadas no garantizan de forma plena el desmantelamiento de los programas de misiles de las organizaciones armadas que operan en la zona sur del Líbano.

Finalmente, las empresas de logística internacional y las agencias de seguros marítimos comenzaron a recalcular los costos de los fletes de transporte tras los anuncios de la Casa Blanca. La normalización del tránsito por el golfo promete reducir las primas de riesgo marítimo, influyendo en la estructura de costos de los bienes de consumo masivo que se distribuyen hacia los principales centros urbanos globales.