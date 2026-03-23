Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans murió de un agresivo cáncer: tenía 43 años.

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El empresario había nacido en Odesa, Ucrania, aunque de muy pequeño su familia se trasladó a Estados Unidos. Radvinsky siempre mostró interés en el mundo de la pornografía desarrollando varios proyectos relacionados, hasta su desembarco en Onlyfans.

Además, era dueño de MyFreeCams, un negocio de cámaras webs para adultos, y creó Cybertania, centrada en ofrecer ganancias a los usuarios con cada clic, también vinculada a la industria de la pornografía.

Qué pasará con OnlyFans tras la muerte de su dueño

La muerte de Radvinsky abre un enorme interrogante sobre el futuro próximo de Onlyfans, creada en 2016 por los británicos Guy y Tim Stokely. El sitio ganó notoriedad por permitir la difusión de contenido pornográfico vetado en la mayoría de redes sociales.

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Su popularidad de la plataforma creció notablemente durante la pandemia, en momentos que muchos creadores y trabajadores sexuales encontraron allí una nueva fuente de ingresos.

Antes de que esto ocurriera, se había especulado con una posible venta de la plataforma, cuando su propietario, Fenix International Ltd, había intentado deshacerse de ella por 8.000 millones de dólares. Aunque en ese momento hubo conversaciones con varios posibles compradores, la venta de OnlyFans no se concretó, pero la plataforma, con sede en Londres, generó el interés de varias empresas en los últimos meses.