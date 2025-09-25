Legisladores piden explicaciones a grandes tecnológicas por uso de visas H-1B

El pedido llega luego del anuncio de la nueva política del gobierno de Donald Trump que impone una tasa de US$ 100.000 a nuevas peticiones H-1B y reestructura el proceso de selección para favorecer trabajadores con mayores salarios.

donald trump estados unidos efe El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una nueva tarifa de US$100.000 anuales por solicitud de visas H-1B (Archivo). Crédito: EFE.

Reacciones del sector tecnológico por el uso de visas

Las compañías tecnológicas respondieron con preocupación, dado que dependen intensamente del talento extranjero en áreas como inteligencia artificial y desarrollo de software. El aumento en los costos por aplicar visas podría limitar su capacidad para contratar nuevos perfiles o renovar permisos.

Además, un reportaje de Reuters indica que algunas empresas ya están evaluando trasladar partes de sus operaciones fuera de Estados Unidos (offshoring) como estrategia ante la carga financiera que implicaría la nueva normativa.

Para los profesionales argentinos que aspiran a trabajar en Estados Unidos, ese escenario implica mayor competitividad, ya que deberán destacarse en habilidades, negociar condiciones más favorables o considerar alternativas migratorias.

En foco: la transparencia y la equidad en empleo migrante

La ofensiva de los legisladores sobre la inmigración laboral busca poner en evidencia posibles contradicciones entre las promesas de proteger empleos locales y la práctica de incorporar talento extranjero durante recortes de personal.

Este escrutinio deja claro que las empresas tecnológicas ahora deberán demostrar que sus contratos con visas H-1B no perjudican trabajadores estadounidenses y que están alineados con los nuevos lineamientos migratorios del gobierno.

La comunidad argentina que aspira a ese tipo de empleo deberá monitorear estas políticas de cerca, ajustarse al nuevo contexto y reforzar su perfil profesional para competir en un entorno más exigente.