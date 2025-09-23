Inicio Mundo Estados Unidos
Trabajo y tecnología

Empresas tecnológicas en Estados Unidos, rechazan costo de US$100.000 en visas H-1B y analizan alternativas

Gigantes tech como Meta, Microsoft y Amazon advierten que el costo de US$100.000 por visa H-1B afectará contrataciones y competitividad en Estados Unidos

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Compañías como Meta

Compañías como Meta, Microsoft, Amazon y Google advirtieron que la medida encarecerá drásticamente la contratación de talento extranjero en Estados Unidos.

La reciente decisión de la administración Trump en Estados Unidos de imponer una tasa única de US$100.000 para nuevas visas H-1B generó fuerte rechazo en el sector tecnológico. Compañías como Meta, Microsoft, Amazon y Google advirtieron que la medida encarecerá drásticamente la contratación de talento extranjero.

Un recurso clave en un mercado laboral estadounidense que ya enfrenta déficit de profesionales en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Desde la Casa Blanca tuvieron que salir a explicar cómo funcionaría la nueva tasa para esta visa.

Casa-Blanca-prensa-efe-2.jpg
La portavoz presidencial,&nbsp;Karoline Leavitt, explic&oacute; que se trata de una tasa &uacute;nica aplicada &uacute;nicamente a nuevas solicitudes, y no de un cobro anual ni de un requisito para quienes ya poseen este visado.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que se trata de una tasa única aplicada únicamente a nuevas solicitudes, y no de un cobro anual ni de un requisito para quienes ya poseen este visado.

Preocupación por costos y competitividad en Estados Unidos

Según un reporte de Reuters, las firmas tecnológicas temen que la nueva tarifa encarezca los procesos de reclutamiento y reduzca la capacidad de atraer especialistas altamente calificados, sobre todo de países como India, que concentra más del 70 % de beneficiarios de este visado.

El impacto también se proyecta hacia profesionales argentinos que buscan acceder a estas oportunidades laborales, ya que el H-1B es una de las principales vías para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Ante este escenario, las empresas evalúan diferentes estrategias:

  • Contrataciones remotas: potenciar el trabajo a distancia con profesionales radicados en sus países de origen.
  • Nearshoring: relocalizar operaciones en países de América Latina, donde el talento es competitivo y con costos menores.
  • Otros visados: explorar programas como el O-1 (para individuos con habilidades extraordinarias) o convenios específicos para intercambios educativos y profesionales.

Para los argentinos, esto significa que el camino del H-1B podría volverse más complejo y costoso, lo que obliga a considerar programas alternativos de visado, aplicar a becas de estudio que permitan extensión de residencia o, incluso, aprovechar la tendencia creciente del trabajo remoto internacional.

Consecuencias a mediano plazo

Expertos en migración laboral señalan que la medida podría reducir la competitividad de Estados Unidos frente a otros polos tecnológicos como Canadá o la Unión Europea, que actualmente promueven políticas más abiertas para captar talento global.

Al mismo tiempo, limitaciones de este tipo pueden ralentizar la innovación y el desarrollo tecnológico, afectando tanto a las empresas como a la economía en general.

Fuentes: Reuters, Migration Policy Institute.

Temas relacionados:

Te puede interesar