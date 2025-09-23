Empresas tecnológicas en Estados Unidos, rechazan costo de US$100.000 en visas H-1B y analizan alternativas

Preocupación por costos y competitividad en Estados Unidos

Según un reporte de Reuters, las firmas tecnológicas temen que la nueva tarifa encarezca los procesos de reclutamiento y reduzca la capacidad de atraer especialistas altamente calificados, sobre todo de países como India, que concentra más del 70 % de beneficiarios de este visado.

El impacto también se proyecta hacia profesionales argentinos que buscan acceder a estas oportunidades laborales, ya que el H-1B es una de las principales vías para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Ante este escenario, las empresas evalúan diferentes estrategias:

Contrataciones remotas : potenciar el trabajo a distancia con profesionales radicados en sus países de origen.

: potenciar el trabajo a distancia con profesionales radicados en sus países de origen. Nearshoring : relocalizar operaciones en países de América Latina, donde el talento es competitivo y con costos menores.

: relocalizar operaciones en países de América Latina, donde el talento es competitivo y con costos menores. Otros visados: explorar programas como el O-1 (para individuos con habilidades extraordinarias) o convenios específicos para intercambios educativos y profesionales.

Para los argentinos, esto significa que el camino del H-1B podría volverse más complejo y costoso, lo que obliga a considerar programas alternativos de visado, aplicar a becas de estudio que permitan extensión de residencia o, incluso, aprovechar la tendencia creciente del trabajo remoto internacional.

Consecuencias a mediano plazo

Expertos en migración laboral señalan que la medida podría reducir la competitividad de Estados Unidos frente a otros polos tecnológicos como Canadá o la Unión Europea, que actualmente promueven políticas más abiertas para captar talento global.

Al mismo tiempo, limitaciones de este tipo pueden ralentizar la innovación y el desarrollo tecnológico, afectando tanto a las empresas como a la economía en general.