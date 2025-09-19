Inicio Mundo Inflación
La Reserva Federal proyecta inflación alta hasta 2032

La Fed estima que la inflación en Estados Unidos se mantendrá alta por más de siete años. Qué significa para argentinos que viven o planean viajar

Por Jimena Díaz [email protected]
La Reserva Federal (Fed) presentó un nuevo informe en el que proyecta que la inflación en Estados Unidos permanecerá en niveles elevados durante más de siete años después de la pandemia. Esta estimación rompe con previsiones anteriores, que anticipaban una normalización en el corto plazo.

De acuerdo con el análisis publicado por Investopedia, la Fed sostiene que las presiones inflacionarias derivadas de la pandemia, la disrupción en cadenas de suministro, los cambios en el mercado laboral y los conflictos geopolíticos han generado un escenario más prolongado de lo previsto.

Jerome Powell sugirió recortar tasas de interés ante un mercado laboral frágil, mientras Donald Trump intensifica la presión sobre la Fed en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Shawn Thew.

¿Cómo impacta en argentinos que viven en EE.UU.?

Para los argentinos residentes en Estados Unidos, esta proyección implica que el costo de vida seguirá siendo un desafío en los próximos años. Rubros clave como vivienda, alimentos, transporte y servicios de salud continuarán registrando aumentos por encima de lo esperado.

  • Alquileres y créditos hipotecarios: la combinación de inflación persistente y ajustes en las tasas de interés hará más difícil acceder a vivienda asequible.
  • Supermercados y consumo diario: los precios de la comida seguirán elevados, afectando la economía de los hogares.
  • Ahorros y salarios: si los sueldos no acompañan la inflación, la capacidad de ahorro en dólares se reducirá, lo que afecta especialmente a quienes envían dinero a Argentina.

Viajeros argentinos: qué considerar

Para quienes planean viajar a Estados Unidos, la noticia también tiene implicancias. Con una inflación más alta durante años:

  • Los pasajes aéreos y servicios turísticos (hoteles, alquileres de autos) podrían mantenerse caros.
  • El presupuesto de viaje deberá ser más amplio, contemplando gastos extra en comidas y transporte interno.
  • Los productos de consumo, desde tecnología hasta indumentaria, podrían no ofrecer los precios atractivos de otros tiempos.

Recomendaciones

  • Planificar con anticipación: tanto residentes como viajeros deben calcular un margen extra en sus finanzas.
  • Seguir las proyecciones oficiales: los informes de la Fed marcan tendencias clave para prever gastos futuros.
  • Buscar alternativas locales: productos fabricados en Estados Unidos podrían ser más competitivos que los importados, afectados por aranceles e inflación global.

Recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó su tasa de interés clave en 0,25 puntos porcentuales, llevando el rango objetivo a 4,00-4,25 %, su primer recorte desde diciembre del año pasado.

